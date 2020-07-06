«Қош келдің!» Вагнер Лав прибыл в Алматы
36-летний бразильский новобранец «Кайрата» Вагнер Лав вместе со своей семьей прибыл в Алматы. Об этом сообщается в Instagram алматинской команды.
36-летний бразильский новобранец «Кайрата» Вагнер Лав вместе со своей семьей прибыл в Алматы. Об этом сообщается в Instagram алматинской команды.
Напомним, 23 июня нападающий объявил о своем переходе в «Кайрат». По словам агента футболиста, контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев. Позже этот трансфер прокомментировал Боранбаев.