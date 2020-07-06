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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Қош келдің!» Вагнер Лав прибыл в Алматы

36-летний бразильский новобранец «Кайрата» Вагнер Лав вместе со своей семьей прибыл в Алматы. Об этом сообщается в Instagram алматинской команды.

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Источник: РИА "Новости"
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Напомним, 23 июня нападающий объявил о своем переходе в «Кайрат». По словам агента футболиста, контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев. Позже этот трансфер прокомментировал Боранбаев.

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