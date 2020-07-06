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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Приехал сюда играть в футбол». Вагнер Лав дал первый комментарий после прилета в Алматы

Сегодня, 6 июля, в Алматы прилетел 36-летний бразильский новобранец «Кайрата» Вагнер Лав. В южную столицу известный футболист прибыл вместе со своей семьей.

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Источник: РИА "Новости"

В своем первом официальном комментарии, озвученном по приезде в Алматы, Лав отметил желание скорее приступить к тренировкам.

«В первую очередь, я рад, конечно же приезду. Надеюсь, в скором времени мы быстро закончим все необходимые дела, медицинский осмотр и я начну тренироваться. Я также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать все возможное, для достижения наших общих целей», — сказал Вагнер в интервью пресс-службе «Кайрата».

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Напомним, 23 июня нападающий объявил о своем переходе в «Кайрат». По словам агента футболиста, контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев. Позже этот трансфер прокомментировал Кайрат Боранбаев.

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