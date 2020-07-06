Судившийся с «Актобе» камерунец продолжит карьеру на Кипре
33-летний камерунский
33-летний камерунский
По информации источника, игрок достиг устного соглашения с кипрским клубом.
Джозеф Нейн с января 2016 по июнь 2017 выступал за «Окжетпес», с июня 2017 по январь 2018 играл за «Актобе» и с февраля 2018 до конца года являлся игроком «Атырау».
Всего в КПЛ сыграл 82 матча, забил три матча.
В конце 2019 года камерунец подал иск в ФИФА о признании расторжения трудового договора с ФК «Актобе» совершенным без уважительных причин.
Пару недель назад стало известно, что ФИФА рассмотрела и отклонила исковое заявление в отношении казахстанского клуба.