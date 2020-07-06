Судившийся с «Актобе» камерунец продолжит карьеру на Кипре

По информации источника, игрок достиг устного соглашения с кипрским клубом.

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Джозеф Нейн с января 2016 по июнь 2017 выступал за «Окжетпес», с июня 2017 по январь 2018 играл за «Актобе» и с февраля 2018 до конца года являлся игроком «Атырау».

Всего в КПЛ сыграл 82 матча, забил три матча.

В конце 2019 года камерунец подал иск в ФИФА о признании расторжения трудового договора с ФК «Актобе» совершенным без уважительных причин.