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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Судившийся с «Актобе» камерунец продолжит карьеру на Кипре

33-летний камерунский экс-полузащитник «Актобе» Джозеф Нейн продолжит карьеру в кипрском АСИЛе. Об этом сообщает KazFootball.kz.

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По информации источника, игрок достиг устного соглашения с кипрским клубом.

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Джозеф Нейн с января 2016 по июнь 2017 выступал за «Окжетпес», с июня 2017 по январь 2018 играл за «Актобе» и с февраля 2018 до конца года являлся игроком «Атырау».

Всего в КПЛ сыграл 82 матча, забил три матча.

В конце 2019 года камерунец подал иск в ФИФА о признании расторжения трудового договора с ФК «Актобе» совершенным без уважительных причин.

Пару недель назад стало известно, что ФИФА рассмотрела и отклонила исковое заявление в отношении казахстанского клуба.

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