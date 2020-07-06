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11:35 (мск), источник: Прессбол

«Городея»: У Станислава Сазоновича двусторонняя пневмония. Он не находится и не находился на аппарате ИВЛ

Полузащитник «Городеи» Станислав Сазонович не находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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«В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды, информируем: у полузащитника Станислава Сазоновича диагностирована двусторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет», — сообщает пресс-служба «Городеи».

Pressball.by приносит извинения за некорректно поданную в воскресенье информацию о состоянии игрока.

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