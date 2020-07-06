«Городея»: У Станислава Сазоновича двусторонняя пневмония. Он не находится и не находился на аппарате ИВЛ
Полузащитник «Городеи» Станислав Сазонович не находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Полузащитник «Городеи» Станислав Сазонович не находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
«В связи с вопросами представителей СМИ о самочувствии игроков команды, информируем: у полузащитника Станислава Сазоновича диагностирована двусторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет», — сообщает
Pressball.by приносит извинения за некорректно поданную в воскресенье информацию о состоянии игрока.