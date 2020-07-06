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13:50 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Как будет выглядеть брестское «Динамо», если АБФФ заставит играть, несмотря на коронавирус: минимум 4 дублера в старте, может выйти сын главного тренера

Минус 11 футболистов основы.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 06.07
Инфицировано687 862+6 611
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
23.066.07
Скончалось10 296+135
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
23.066.07
Выздоровело454 329+3 579
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
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2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
23.066.07
Инфицировано11 471 225+176 366
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
23.066.07
Скончалось534 787+3 349
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
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4428
29.06
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2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
23.066.07
Выздоровело6 193 875+113 113
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
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103097
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3.07
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4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
23.066.07

В брестском «Динамо» началась настоящая эпидемия, хотя на высшем уровне уже успели заявить, что коронавирус побежден. Перед матчем прошлого тура против «Смолевичей» стало известно, что не сыграет целая группа футболистов (Сергей Игнатович, Денис Лаптев, Александр Нойок, Всеволод Садовский, Евгений Хачериди, Роман Юзепчук), которую подозревали на COVID-19. После игры пришли еще более нерадостные известия. Количество заболевших коронавирусом в «Динамо» составило 16 человек, 11 из которых футболисты.

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Логично, если брестчане пройдут в федерацию с прошением перенести предстоящий матч — на пятницу запланирована домашняя игра со «Слуцком». Однако не факт, что АБФФ разрешит клубу переносы в календаре. Как минимум, с такой просьбой динамовцы обращались в Дом футболе по матчу в Смолевичах, но получили отказ.

Отметим, что у «Динамо» продолжает восстанавливаться после операции Элис Бакай, а Артем Быков схлопотал в Смолевичах четвертый горчичник.

Получается, на поле должно выйти минимум четыре дублера. Не исключаем, что одним из них может стать сын главного тренера Максим Ковальчук. Парень уже имеет в послужном списке два матча в высшей лиге. Ковальчука-младшего вторую половину прошлого сезона арендовал «Энергетиком-БГУ».

Дмитрий Синяк

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