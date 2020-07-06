Как будет выглядеть брестское «Динамо», если АБФФ заставит играть, несмотря на коронавирус: минимум 4 дублера в старте, может выйти сын главного тренера

В брестском «Динамо» началась настоящая эпидемия, хотя на высшем уровне уже успели заявить, что коронавирус побежден. Перед матчем прошлого тура против «Смолевичей» стало известно, что не сыграет целая группа футболистов (Сергей Игнатович, Денис Лаптев, Александр Нойок, Всеволод Садовский, Евгений Хачериди, Роман Юзепчук), которую подозревали на COVID-19. После игры пришли еще более нерадостные известия. Количество заболевших коронавирусом в «Динамо» составило 16 человек, 11 из которых футболисты.

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Логично, если брестчане пройдут в федерацию с прошением перенести предстоящий матч — на пятницу запланирована домашняя игра со «Слуцком». Однако не факт, что АБФФ разрешит клубу переносы в календаре. Как минимум, с такой просьбой динамовцы обращались в Дом футболе по матчу в Смолевичах, но получили отказ.

Отметим, что у «Динамо» продолжает восстанавливаться после операции Элис Бакай, а Артем Быков схлопотал в Смолевичах четвертый горчичник.

Получается, на поле должно выйти минимум четыре дублера. Не исключаем, что одним из них может стать сын главного тренера Максим Ковальчук. Парень уже имеет в послужном списке два матча в высшей лиге. Ковальчука-младшего вторую половину прошлого сезона арендовал «Энергетиком-БГУ».