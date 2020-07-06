Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси

В домашней встрече девятого тура лидеры первенства уверенно переиграли могилевский «Днепр» с «сухим» счетом 3:0.
Действующие чемпионки страны футболистки «Минска» также на своем поле не оставили ни малейшего шанса на успех аутсайдерам первенства из Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) — 8:0. Брестчанки пока не забили ни одного гола и не добыли ни одного очка, потерпев девять поражений в девяти проведенных матчах. В Гродно футболистки столичной «Зоркi-БГУ» одолели спортсменок «Немана» со счетом 2:1, а «Бобруйчанка» на своем поле взяла верх над юниорской сборной Беларуси (U-19) с результатом 3:2.
Турнирное положение после девяти туров: «Динамо-БГУФК» — 27 очков (разница мячей — 52−1), «Минск» — 24 (54−3), «Зорка-БДУ» — 18 (21−11), «Неман» — 18 (22−14), «Бобруйчанка» — 7 (12−30), «Днепр» — 7 (3−33), Беларусь (U-19) — 6 (10−33), БОЦОР — 0 (0−49).
Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая «Минска» Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.
Встречи десятого тура состоятся 12—13 июля.