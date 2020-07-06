Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси

Действующие чемпионки страны футболистки «Минска» также на своем поле не оставили ни малейшего шанса на успех аутсайдерам первенства из Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) — 8:0. Брестчанки пока не забили ни одного гола и не добыли ни одного очка, потерпев девять поражений в девяти проведенных матчах. В Гродно футболистки столичной «Зоркi-БГУ» одолели спортсменок «Немана» со счетом 2:1, а «Бобруйчанка» на своем поле взяла верх над юниорской сборной Беларуси (U-19) с результатом 3:2.