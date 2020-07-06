Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
5.07
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
5.07
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
5.07
Вильярреал
Барселона
14
Все события
Фоторепортажи
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
15Первая победа Николича
12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали девятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В домашней встрече девятого тура лидеры первенства уверенно переиграли могилевский «Днепр» с «сухим» счетом 3:0.

Читайте также
Футболистки «Минска» разгромили «Неман» в женском чемпионате Беларуси

Действующие чемпионки страны футболистки «Минска» также на своем поле не оставили ни малейшего шанса на успех аутсайдерам первенства из Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) — 8:0. Брестчанки пока не забили ни одного гола и не добыли ни одного очка, потерпев девять поражений в девяти проведенных матчах. В Гродно футболистки столичной «Зоркi-БГУ» одолели спортсменок «Немана» со счетом 2:1, а «Бобруйчанка» на своем поле взяла верх над юниорской сборной Беларуси (U-19) с результатом 3:2.

Турнирное положение после девяти туров: «Динамо-БГУФК» — 27 очков (разница мячей — 52−1), «Минск» — 24 (54−3), «Зорка-БДУ» — 18 (21−11), «Неман» — 18 (22−14), «Бобруйчанка» — 7 (12−30), «Днепр» — 7 (3−33), Беларусь (U-19) — 6 (10−33), БОЦОР — 0 (0−49).

Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая «Минска» Эмуедж Огбайабгевха, забившая 16 мячей.

Встречи десятого тура состоятся 12—13 июля.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Развод пошел на пользу? Гарик Харламов похудел после разрыва с Асмус
Вне конкуренции. «Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом
Сменится ли власть в «Спартаке». Что будет с Цорном и Тедеско
Самый перспективный шестовик мира уходит из РФ. Кто следующий
Стало известно, когда РПЛ планирует наградить «Зенит»
«Живу на полтора миллиона»: Уткин рассказал о своих доходах
Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Пора домой. Семь россиян, которым нужно вернуться в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь