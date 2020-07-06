Футболисты «Астаны» заболели коронавирусом? Билек сообщил о пяти игроках с температурой
Главный тренер «Астаны» Михал Билек в интервью телеканалу Setanta Qazaqstan рассказал о состоянии футболистов команды.
Главный тренер «Астаны» Михал Билек в интервью телеканалу Setanta Qazaqstan рассказал о состоянии футболистов команды.
Чешский специалист сообщил, что у пятерых игроков наблюдается температура. По информации Vesti.kz, интервью было записано в середине прошлой недели.
«Мы работаем вместе полтора месяца, но есть маленькая проблема — мы не сыграли ни одного тяжелого матча с командой
Отметим, что «Астана» пропускала четвертый тур КПЛ. который прошел 1 июля и стал первым для команд с возобновления сезона, впервые приостановленного 16 марта. В турнире за время вынужденной паузы стало 11 команд —
Во время перерыва «Астана» играла товарищеские матчи только со столичным клубом СДЮШОР № 8 из первой лиги, победив с результатами 4:2 и 5:2. На старте сезона чемпион Казахстана успел провести четыре встречи: 29 февраля команда Билека победила «Кайсар» (1:0) и завоевал Суперкубок, а в чемпионате сыграла с «Кызыл-Жар СК» (4:0), «Ордабасы» (1:1) и «Каспием» (3:2).
3 июля КПЛ приостановили во второй раз. Вынужденный перерыв займет минимум две недели и связан с ужесточением карантина в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.