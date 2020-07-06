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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Астаны» заболели коронавирусом? Билек сообщил о пяти игроках с температурой

Главный тренер «Астаны» Михал Билек в интервью телеканалу Setanta Qazaqstan рассказал о состоянии футболистов команды.

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Источник: РИА "Новости"

Чешский специалист сообщил, что у пятерых игроков наблюдается температура. По информации Vesti.kz, интервью было записано в середине прошлой недели.

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«Мы работаем вместе полтора месяца, но есть маленькая проблема — мы не сыграли ни одного тяжелого матча с командой премьер-лиги. Сложно сказать, в хорошем ли мы состоянии или нет. В последнюю неделю заболело пятеро игроков, у них температура. А Жарко Томашевич получил травму», — сказал Билек.

Отметим, что «Астана» пропускала четвертый тур КПЛ. который прошел 1 июля и стал первым для команд с возобновления сезона, впервые приостановленного 16 марта. В турнире за время вынужденной паузы стало 11 команд — из-за финансовых проблем 30 мая снялся «Иртыш».

Во время перерыва «Астана» играла товарищеские матчи только со столичным клубом СДЮШОР № 8 из первой лиги, победив с результатами 4:2 и 5:2. На старте сезона чемпион Казахстана успел провести четыре встречи: 29 февраля команда Билека победила «Кайсар» (1:0) и завоевал Суперкубок, а в чемпионате сыграла с «Кызыл-Жар СК» (4:0), «Ордабасы» (1:1) и «Каспием» (3:2).

3 июля КПЛ приостановили во второй раз. Вынужденный перерыв займет минимум две недели и связан с ужесточением карантина в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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