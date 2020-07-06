Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
5.07
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
5.07
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
5.07
Вильярреал
Барселона
14
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Лисакович признан лучшим игроком 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович признан лучшим игроком 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В победном поединке на старте второго круга в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа» (4:1) Виталий Лисакович оформил голевой дубль и теперь вместе с Джасурбеком Яхшибоевым из столичного «Энергетика-БГУ» с девятью забитыми мячами возглавил список лучших бомбардиров 30-го национального первенства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее лучшим игроком тура дважды признавался Джасурбек Яхшибоев, по разу — Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район), Кирилл Павлючек («Городея»), Зоран Марушич («Неман», Гродно), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк»).

По результатам традиционного голосования представителей ведущих белорусских СМИ лучшим игроком первого летнего месяца признан форвард брестского «Динамо» Денис Лаптев, наставник «Немана» Игорь Ковалевич стал лучшим среди тренеров команд высшей лиги, автором самого красивого гола назван Александр Джигеро из «Смолевичей».

Сейчас турнирную таблицу возглавляют БАТЭ и «Шахтер», набравшие по 30 очков в 16 проведенных встречах, по 29 баллов у футболистов «Немана» (15 матчей) и «Энергетика-БГУ» (16).

Матчи 17-го тура чемпионата Беларуси намечены на 10—12 июля.

Читайте также
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Развод пошел на пользу? Гарик Харламов похудел после разрыва с Асмус
Вне конкуренции. «Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом
Сменится ли власть в «Спартаке». Что будет с Цорном и Тедеско
Самый перспективный шестовик мира уходит из РФ. Кто следующий
Стало известно, когда РПЛ планирует наградить «Зенит»
«Живу на полтора миллиона»: Уткин рассказал о своих доходах
Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Пора домой. Семь россиян, которым нужно вернуться в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь