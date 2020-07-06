«Тобол» перехватил португальского футболиста у трех клубов КПЛ

Он отмечает, что костанайский клуб внезапно вступил в борьбу за португальского полузащитника, которого хотят подписать «Кайсар», «Окжетпес» и «Кызыл-Жар СК».

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«Хорошие деньги, условия работы, большие амбиции, сильный и современный тренер, и, самое главное, финансовый порядок — все это есть у костанайцев. “Кайсару”, “Окжетпесу” и “Кызыл-Жару”, боровшимся за него, тяжело было соответствовать всем этим качествам, которые есть у “Тобола”», — отмечает Кожахмет.

Ранее главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович подтвердил интерес к Фонсеке. Он отметил, что преградой могут стать финансовые возможности клуба.

За «Иртыш» Фонсека выступал с 2015 года. В 127 матчах КПЛ португалец забил 19 голов и отдал 13 ассистов, а в сезоне-2016 помог клубу выиграть бронзовые медали.