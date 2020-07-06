Экс-тренер «Шахтера» объяснил свой уход из клуба
Украинец Вячеслав Грозный в интервью Footboom.com прокомментировал решение расстаться с «Шахтером».
Украинец Вячеслав Грозный в интервью Footboom.com прокомментировал решение расстаться с «Шахтером».
18 июня карагандинский клуб вместо него возглавил бывший защитник сборной Казахстана Константин Горовенко, который дебютировал на новом посту 1 июля с победы над «Ордабасы» (1:0) в гостях. По словам Грозного, он еще не вернулся домой — о своих планах тренер обещает рассказать позднее.
«Я пока не хочу подробно говорить об этом. Мы с руководством “Шахтера” поняли друг друга, все ведут себя цивилизованно. Я благодарен карагандинскому клубу. Такая ситуация сложилась исключительно
63-летний Грозный возглавил «Шахтер» в межсезонье. С 63-летним украинцем клуб провел два официальных матча, проиграв «Тоболу» (1:3) и победив «Кайрат» (1:0).