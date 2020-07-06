Экс-тренер «Шахтера» объяснил свой уход из клуба

18 июня карагандинский клуб вместо него возглавил бывший защитник сборной Казахстана Константин Горовенко, который дебютировал на новом посту 1 июля с победы над «Ордабасы» (1:0) в гостях. По словам Грозного, он еще не вернулся домой — о своих планах тренер обещает рассказать позднее.

«Я пока не хочу подробно говорить об этом. Мы с руководством “Шахтера” поняли друг друга, все ведут себя цивилизованно. Я благодарен карагандинскому клубу. Такая ситуация сложилась исключительно из-за пандемии коронавируса, когда очень долго было непонятно, когда и как возобновится чемпионат Казахстана, а также потому, что этот карантин очень больно ударил финансово по всем клубам. Я пока что нахожусь в Казахстане, смотрю много футбола, и о своих планах на будущее расскажу немного позже», — отметил Грозный.