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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

Бельгийский легионер «Ордабасы» объяснил поражение от «Шахтера» и высказался о старте в Лиге Европы

Бельгийский полузащитник «Ордабасы» Зиги Бадибанга в интервью официальному сайту клуба прокомментировал поражение от карагандинского «Шахтера», рассказал о жизни на карантине и высказался про старт шымкентцев в Лиге Европы.

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Игра третьего тура казахстанской премьер-лиги прошла 1 июля и завершилась со счетом 0:1. В матче случились два удаления.

— Как проводишь свободное от тренировок время в карантине?

— Я провожу все свое свободное время дома, с моей женой. Хорошо, что она рядом в это непростое время, мы в основном смотрим фильмы и, конечно, каждый день разговариваем со своей семьей по телефону, — сказал Бадибанга.

— Какова обстановка у тебя на родине?

— Ситуация улучшается, люди начинают выходить на улицу и снова работать, но есть правила, которым нужно следовать.

— Тяжело было вернуться на поле после рестарта чемпионата?

— Да, мы провели три месяца без официальных игр, чувствуется отсутствие игровой практики, так что это не так просто.

— Как оцениваешь матч с «Шахтером»?

— Мы знали, что это будет нелегкая игра. Но могу сказать однозначно, что мы были лучше в той игре. Нам не повезло, потому что мы создали много моментов забить, но мы не сделали этого. У соперника же была только одна возможность, и они забили. Это будет уроком для нас, на будущее.

— Как относишься к тому, что чемпионат вновь приостановлен?

— Конечно, это расстраивает — футболисту трудно не играть в официальных играх, но это решение от нас не зависит. Мы понимаем, что здоровье людей сейчас важнее. Будем надеяться, что через две недели чемпионат возобновится.

— Что думаешь о розыгрыше ЛЕ в этом сезоне?

— Я надеюсь, что ситуация с пандемией в стране улучшится, и мы сможем начать чемпионат. Сложно будет участвовать в ЛЕ без игровой практики, учитывая, что матчи будут состоять всего из одной игры. Мы будем ждать начала розыгрыша, и потом увидим наши шансы.

— Отсутствие болельщиков на трибунах влияет на игру?

— Да, конечно! У нас в Шымкенте отличные фанаты, без них как-то странно играть, они всегда нас горячо поддерживают. Но в этот непростой момент связанный с пандемией лучше оставаться дома. Желаю вам всем здоровья и пусть бог защитит вас!

Отметим, что в ЛЕ «Ордабасы» стартует 27 августа. Из-за пандемии коронавируса победители раундов в квалификации будут определяться по итогам одного матча.

Ордабасы
0:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
Футбол, Казахстан, 3-й тур1.07.2020, 00:00 (МСК UTC+3)Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Кахабер ЦхададзеНиколай Костов
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