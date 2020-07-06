Бельгийский легионер «Ордабасы» объяснил поражение от «Шахтера» и высказался о старте в Лиге Европы

Игра третьего тура казахстанской премьер-лиги прошла 1 июля и завершилась со счетом 0:1. В матче случились два удаления.
— Как проводишь свободное от тренировок время в карантине?
— Я провожу все свое свободное время дома, с моей женой. Хорошо, что она рядом в это непростое время, мы в основном смотрим фильмы и, конечно, каждый день разговариваем со своей семьей по телефону, — сказал Бадибанга.
— Какова обстановка у тебя на родине?
— Ситуация улучшается, люди начинают выходить на улицу и снова работать, но есть правила, которым нужно следовать.
— Тяжело было вернуться на поле после рестарта чемпионата?
— Да, мы провели три месяца без официальных игр, чувствуется отсутствие игровой практики, так что это не так просто.
— Как оцениваешь матч с «Шахтером»?
— Мы знали, что это будет нелегкая игра. Но могу сказать однозначно, что мы были лучше в той игре. Нам не повезло, потому что мы создали много моментов забить, но мы не сделали этого. У соперника же была только одна возможность, и они забили. Это будет уроком для нас, на будущее.
— Как относишься к тому, что чемпионат вновь приостановлен?
— Конечно, это расстраивает — футболисту трудно не играть в официальных играх, но это решение от нас не зависит. Мы понимаем, что здоровье людей сейчас важнее. Будем надеяться, что через две недели чемпионат возобновится.
— Что думаешь о розыгрыше ЛЕ в этом сезоне?
— Я надеюсь, что ситуация с пандемией в стране улучшится, и мы сможем начать чемпионат. Сложно будет участвовать в ЛЕ без игровой практики, учитывая, что матчи будут состоять всего из одной игры. Мы будем ждать начала розыгрыша, и потом увидим наши шансы.
— Отсутствие болельщиков на трибунах влияет на игру?
— Да, конечно! У нас в Шымкенте отличные фанаты, без них как-то странно играть, они всегда нас горячо поддерживают. Но в этот непростой момент связанный с пандемией лучше оставаться дома. Желаю вам всем здоровья и пусть бог защитит вас!
Отметим, что в ЛЕ «Ордабасы» стартует 27 августа. Из-за пандемии коронавируса победители раундов в квалификации будут определяться по итогам одного матча.