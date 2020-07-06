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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны результаты тестов футболистов и тренеров «Астаны» на коронавирус

Футболисты и тренеры «Астаны» прошли тестирование на коронавирус, сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Нестеренко в своем телеграм-канале.

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Все тесты показали отрицательный результат. Проверка проводилась накануне первого своего матча перед возобновлением сезона — ожидалось, что его «Астана» проведет 5 июля, но в этот день в Казахстане ужесточили карантин.

Четвертый тур КПЛ отложен минимум на две недели. Турнир приостановлен во второй раз в сезоне — впервые это случилось 16 марта.

Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек сообщал, что у пятерых игроков наблюдается высокая температура. Во время вынужденного перерыва команда играла товарищеские матчи только со столичным клубом СДЮШОР № 8 из первой лиги, победив с результатами 4:2 и 5:2.

На старте сезона «Астана» успела провести четыре встречи: 29 февраля команда Билека победила «Кайсар» (1:0) и завоевал Суперкубок, а в чемпионате сыграла с «Кызыл-Жар СК» (4:0), «Ордабасы» (1:1) и «Каспием» (3:2).

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Стали известны результаты тестов футболистов и тренеров "Астаны" на коронавирус
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