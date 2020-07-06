Стали известны результаты тестов футболистов и тренеров «Астаны» на коронавирус
Футболисты и тренеры «Астаны» прошли тестирование на коронавирус, сообщил
Футболисты и тренеры «Астаны» прошли тестирование на коронавирус, сообщил
Все тесты показали отрицательный результат. Проверка проводилась накануне первого своего матча перед возобновлением сезона — ожидалось, что его «Астана» проведет 5 июля, но в этот день в Казахстане ужесточили карантин.
Четвертый тур КПЛ отложен минимум на две недели. Турнир приостановлен во второй раз в сезоне — впервые это случилось 16 марта.
Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек сообщал, что у пятерых игроков наблюдается высокая температура. Во время вынужденного перерыва команда играла товарищеские матчи только со столичным клубом СДЮШОР № 8 из первой лиги, победив с результатами 4:2 и 5:2.
На старте сезона «Астана» успела провести четыре встречи: 29 февраля команда Билека победила «Кайсар» (1:0) и завоевал Суперкубок, а в чемпионате сыграла с «Кызыл-Жар СК» (4:0), «Ордабасы» (1:1) и «Каспием» (3:2).