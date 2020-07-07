Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
6.07
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
6.07
Леванте
Реал Сосьедад
11
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Норвич
Все события
Фоторепортажи
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
00:14 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон», Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

ТАСС, 7 июня. Футболисты «Тоттенхэма» со счетом 1:0 обыграли «Эвертон» в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки «Тоттенхэма». Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Тоттенхэма» Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).

Фоторепортаж
Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет

Победа в матче позволила «Тоттенхэму» подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. «Эвертон» идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч.

Досрочное чемпионство за семь туров до конца завоевал «Ливерпуль».

В следующем туре подопечные Моуринью 9 июля на выезде встретятся с «Борнмутом», «Эвертон» в этот же день на домашнем стадионе примет «Саутгемптон».

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 336.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюКарло Анчелотти
Голы
Майкл Кин24′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Джордан Пикфорд
4Тоби Алдервейрелд
84′
5Майкл Кин
24Серж Орье
12Люка Динь
33Бен Дэйвис
76′
21Андре Гомеш
87′
8Харри Уинкс
7Ришарлисон
15Эрик Дайер
9Доминик Калверт-Льюин
17Мусса Сиссоко
48′
2Мэйсон Холгейт
28′36′
10Харри Кейн
13Йерри Мина
18Джовани Ло Сельсо
90′
23Шеймус Коулман
77′
5Ян Фертонген
19Джибриль Сидибе
7Сон Хын Мин
78′
10Гильфи Сигурдссон
67′
23Стевен Бергвайн
20Анисиу Калдейра Бернард
27Лукас Моура
82′
26Том Дэйвис
77′
11Эрик Ламела
27Мойзе Кин
17Алекс Ивоби
45′
42Энтони Гордон
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
14Фолы18
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Артем Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего гонщика NASCAR
Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»
СМИ: ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за €8 млн
Назначен главный арбитр матча «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ
В Санкт-Петербурге задержали 11 болельщиков «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь