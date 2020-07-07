«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон», Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

Источник: AP 2020

На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки «Тоттенхэма». Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.

Главный тренер «Тоттенхэма» Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).

Победа в матче позволила «Тоттенхэму» подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. «Эвертон» идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч.

Досрочное чемпионство за семь туров до конца завоевал «Ливерпуль».

В следующем туре подопечные Моуринью 9 июля на выезде встретятся с «Борнмутом», «Эвертон» в этот же день на домашнем стадионе примет «Саутгемптон».