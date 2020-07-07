«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон», Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии
ТАСС, 7 июня. Футболисты «Тоттенхэма» со счетом 1:0 обыграли «Эвертон» в домашнем матче 33-го тура Английской
ТАСС, 7 июня. Футболисты «Тоттенхэма» со счетом 1:0 обыграли «Эвертон» в домашнем матче 33-го тура Английской
На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки «Тоттенхэма». Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.
Главный тренер «Тоттенхэма» Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).
Победа в матче позволила «Тоттенхэму» подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. «Эвертон» идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч.
В следующем туре подопечные Моуринью 9 июля на выезде встретятся с «Борнмутом», «Эвертон» в этот же день на домашнем стадионе примет «Саутгемптон».
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|Жозе Моуринью
|Карло Анчелотти
|Майкл Кин
|24′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Джордан Пикфорд
|4
|Тоби Алдервейрелд
84′
|5
|Майкл Кин
|24
|Серж Орье
|12
|Люка Динь
|33
|Бен Дэйвис
76′
|21
|Андре Гомеш
87′
|8
|Харри Уинкс
|7
|Ришарлисон
|15
|Эрик Дайер
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|17
|Мусса Сиссоко
48′
|2
|Мэйсон Холгейт
28′36′
|10
|Харри Кейн
|13
|Йерри Мина
|18
|Джовани Ло Сельсо
90′
|23
|Шеймус Коулман
77′
|5
|Ян Фертонген
|19
|Джибриль Сидибе
|7
|Сон Хын Мин
78′
|10
|Гильфи Сигурдссон
67′
|23
|Стевен Бергвайн
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|27
|Лукас Моура
82′
|26
|Том Дэйвис
77′
|11
|Эрик Ламела
|27
|Мойзе Кин
|17
|Алекс Ивоби
45′
|42
|Энтони Гордон
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)