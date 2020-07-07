Мацкевич: «Смолевичи» не нужны высшей лиге. Зачем самих себя позорить на глазах футбольной Европы?

— Мы наступили на те грабли, про которые говорили три-четыре года назад. Начиная с «Крумкачоў» у нас каждый годик добавляется [клуб] в этот список неудачников.

Я не говорю, что не нужны «Смолевичи». Высшей лиге не нужны! Ну что такое высшая лига? Давайте всех туда соберем! Играешь в футбол во дворе — заявитесь в высшую лигу. Сейчас есть деньги, завтра не будут денег. Эти команды нужны белорусскому футболу, но только не в высшей лиге. Поймите правильно: элита белорусского футбола. Об этом говорят, там собраны лучшие футболисты, там стадионы классные, там финансово стоят на ногах. Ребят, ну зачем самих себя позорить на глазах футбольной Европы? Может и мира даже. У нас нет такого количества команд. Ну нет!