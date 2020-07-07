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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артета: «Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Арсенал» ведет переговоры с мадридским «Реалом» по поводу сохранения в команде футболиста Дани Себальоса, сообщил главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

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Источник: Reuters

Себальос выступает за «Арсенал» с лета прошлого года, пополнив состав команды на правах аренды. Срок соглашения 23-летнего испанца истекает по окончании сезона.

«Мы разговариваем с “Реалом”. Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету агентство Рейтер.

Артета не исключил, что «Арсенал» в межсезонье может сфокусироваться на аренде игроков, учитывая финансовые ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы должны быть открыты для различных ситуаций, — сказал тренер. — Я думаю, что трансферный рынок даст нам возможность совершать определенные сделки подобного рода, но на данный момент я не могу это прокомментировать».

Себальос забил два мяча и отдал две голевые передачи в 30 матчах за «Арсенал».

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