Артета: «Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса

Источник: Reuters

Себальос выступает за «Арсенал» с лета прошлого года, пополнив состав команды на правах аренды. Срок соглашения 23-летнего испанца истекает по окончании сезона.

«Мы разговариваем с “Реалом”. Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету агентство Рейтер.

Артета не исключил, что «Арсенал» в межсезонье может сфокусироваться на аренде игроков, учитывая финансовые ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--87fbf1518d7160249ed1" data-vnd="87fbf1518d7160249ed1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87fbf1518d7160249ed1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы должны быть открыты для различных ситуаций, — сказал тренер. — Я думаю, что трансферный рынок даст нам возможность совершать определенные сделки подобного рода, но на данный момент я не могу это прокомментировать».