Артета: «Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса

Себальос выступает за «Арсенал» с лета прошлого года, пополнив состав команды на правах аренды. Срок соглашения 23-летнего испанца истекает по окончании сезона.
«Мы разговариваем с “Реалом”. Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету агентство Рейтер.
Артета не исключил, что «Арсенал» в межсезонье может сфокусироваться на аренде игроков, учитывая финансовые ограничения, вызванные пандемией коронавируса.
«Мы должны быть открыты для различных ситуаций, — сказал тренер. — Я думаю, что трансферный рынок даст нам возможность совершать определенные сделки подобного рода, но на данный момент я не могу это прокомментировать».
Себальос забил два мяча и отдал две голевые передачи в 30 матчах за «Арсенал».