Статус: свободен. Исламхан снова нацелен уехать в РПЛ

Источник: AP 2020

Так вышло, что второй раз за год капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан оказывается в положении свободного агента. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое направление в карьере является для игрока оптимальным и приоритетным на данный момент.

Период Исламхана в «Аль-Айне» получился скоротечным и, к сожалению, не принес ему больше, чем могло бы быть, например титулы. Но репутацию качественного игрока он в ОАЭ закрепил, понравился тренеру и шейхам, и совсем не секрет, что если Баторик захочет, он останется в Эмиратах, его там хотят видеть.

Но цель, которую публично проговаривал Исламхан, в том числе в интервью нашему изданию, — уехать в сильный зарубежный чемпионат. Промежуточный успех в «Аль-Айне» мало что дал игроку в проекции карьеры в Европе и даже в России. В РПЛ потенциальный интерес к игроку стоит на других факторах: казахстанский паспорт (дает право играть на правах местного), большой опыт выступлений за сборную, российский агент.

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Чемпионат России еще не завершен, определенность наступила лишь у «Зенита». Да, Баторик был на просмотре в сильнейшем клубе РПЛ, вроде бы приглянулся Семаку, но почти все эксперты и журналисты, находящиеся рядом с «Зенитом», говорят одно и то же: шансы, что Исламхан перейдет именно туда, минимальны, или их уже вообще нет.

Вероятно, коммуникация с другими клубами РПЛ по Исламхану идет, вопрос остается открытым. Да, никаких четких контуров пока нет (опять же, потому что сезон в России еще продолжается), зафиксировать можно лишь два тезиса: у Исламхана есть почти гарантированный вариант в ОАЭ, но при этом его стойкое желание — играть за крепкий клуб РПЛ.