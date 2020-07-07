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11:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Смолевичи» доиграют чемпионат составом дублеров?

Команда на выход.

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Источник: fcsmolevichi.by

«Смолевичи» снова на грани. Около месяца назад в клубе, столкнувшемся с серьезными финансовыми проблемами, ситуация, казалось бы, стала нормализовываться: райисполком пообещал помочь выкарабкаться из долгов, разобраться с выплатами зарплат. После были смена руководства, возвращение на свой стадион, совсем недавно — запуск клубного сайта… Но, как оказалось, до хороших времен в «Смолевичах» еще далеко. В минувшую пятницу после матча против брестского «Динамо», завершившегося со счетом 3:3, главный тренер команды Александр Бразевич сказал: не исключено, что доигрывать чемпионат будут дублеры. Вся команда написала заявления на увольнение.

Мы долго ждали компромисса… Нам предложили условия ниже нормального понимания профессионального футбола, где-то на уровне последней пятерки первой лиги. Половина же состава, 6−7 человек, имеет предложения. Поэтому это была последняя игра… Думаю, заканчивать будут дублеры. Мы были согласны урезать фонд заработной платы на 40 процентов, но не на 70. Это для команды, которая и так вторая с конца в лиге по бюджету. Предложенное нам — за гранью разумного.
Александр Бразевич
главный тренер «Смолевичей»

Предложенное (по информации «Прессбола») — это менее 400 рублей в месяц, бюджетная часть зарплаты. Бразевич говорит: город не может содержать команду высшей лиги. Об уходе из нее задумались не только игроки, но и тренеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство «Смолевичей» комментировать сложившуюся ситуацию отказалось. Директор клуба Александр Шлыков предлагает вернуться к разговору позже — через месяц-два. Пока же в клубе пытаются разобраться с проблемами, которых, увы, меньше не стало.

Татьяна ЛИТВИНОВА

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