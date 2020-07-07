«Смолевичи» доиграют чемпионат составом дублеров?

«Смолевичи» снова на грани. Около месяца назад в клубе, столкнувшемся с серьезными финансовыми проблемами, ситуация, казалось бы, стала нормализовываться: райисполком пообещал помочь выкарабкаться из долгов, разобраться с выплатами зарплат. После были смена руководства, возвращение на свой стадион, совсем недавно — запуск клубного сайта… Но, как оказалось, до хороших времен в «Смолевичах» еще далеко. В минувшую пятницу после матча против брестского «Динамо», завершившегося со счетом 3:3, главный тренер команды Александр Бразевич сказал: не исключено, что доигрывать чемпионат будут дублеры. Вся команда написала заявления на увольнение.