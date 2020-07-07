«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
Мадридский «Реал» планирует бесплатно заполучить форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
Мадридский «Реал» планирует бесплатно заполучить форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
Отмечается, что француз должен перейти в испанский клуб на правах свободного агента. Сливочные выплатят нападающему €100 млн в качестве подписного бонуса, если он перейдет в команду летом 2022 года.
В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча, забив 30 мячей.