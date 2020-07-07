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17:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе

Мадридский «Реал» планирует бесплатно заполучить форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.

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Отмечается, что француз должен перейти в испанский клуб на правах свободного агента. Сливочные выплатят нападающему €100 млн в качестве подписного бонуса, если он перейдет в команду летом 2022 года.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча, забив 30 мячей.

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