Худший среди худших. Казахстанский футболист остается невостребованным в европейском клубе у пятого тренера

Клубом в сезоне-2019/20, с начала которого заявлен Галбаев, руководит уже пятый наставник. Казахстанец ни у кого из них не получил шанса себя проявить. На счету Галбаева за весь сезон всего 27 минут проведенных на поле — в матче третьего тура против «Спартака» из Трнавы, в котором он вышел в стартовом составе и был заменен при счете 1:0 в пользу соперника. В ту пору главный тренер «Нитры» Мариан Сютто жестко прокомментировал игру казахстанца.

«Он не только ошибся в моменте с голом, но, главное, вообще не смог найти себя в матче. Я подумал, что с каждой минутой будет только хуже. Если у тебя есть тактический план и способ игры, однако один человек все портит… Всю неделю он в лучшем свете проявлял себя на тренировках, но ничего не показал на поле во время игры. Вот почему мы решили его заменить и поэтому дошло до повышения голоса», — сказал Сютто.

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Не пошли дела у воспитанника алматинского футбола в «Нитре» и после увольнения Сютто. Командой в нынешнем сезоне после этого поочередно руководили Гергели Гери, известный украинский тренер Анатолий Демьяненко и словацкий специалист Мирослав Немец. В конце июня «Нитру» возглавил другой местный специалист Иван Галад. 23-летний казахстанец, при этом или числился травмированным или не попадал даже в заявку. Лишь при Демьяненко он один раз оказался на скамейке запасных.

Сейчас «Нитра» замыкает турнирную таблицу с 22-мя очками и отставанием на один балл от «Похрони». Если клуб останется на последнем месте, то напрямую вылетит в первую лигу.

Напомним, Галбаев, так и не заигравший в КПЛ, в июле 2019 года подписал контракт со словацким клубом сроком на два года и возможностью продления соглашения на один сезон. Игрок, также получавший футбольное образование в академиях болгарских клубов «Берое» и «Левски», в 2018 году в первой лиге чемпионата Казахстана сыграл матч за «Иртыш М» и шесть игр за молодежный состав «Кызыл-Жар СК». Также на его счету один матч за павлодарцев в Кубке Казахстана.