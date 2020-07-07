CAS отклонил иск «Сантоса» к «Барселоне» на €61 млн за нарушения при трансфере Неймара

Источник: AP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий В конце января нападающий «ПСЖ» Неймар получил тяжелую травму ноги. Несмотря на то, что бразилец не выходит на поле, он продолжает жить активной жизнью.

CAS посчитал, что контракт между «Сантосом» и Неймаром был расторгнут по взаимному согласию, а «Барселона» не нарушила никаких трансферных правил при подписании предварительного соглашения с отцом футболиста и выплат тому денег. Теперь бразильский клуб обязан оплатить судебные издержки, размер которых составляет 20 тыс. швейцарских франков.

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