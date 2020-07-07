CAS отклонил иск «Сантоса» к «Барселоне» на €61 млн за нарушения при трансфере Неймара

CAS посчитал, что контракт между «Сантосом» и Неймаром был расторгнут по взаимному согласию, а «Барселона» не нарушила никаких трансферных правил при подписании предварительного соглашения с отцом футболиста и выплат тому денег. Теперь бразильский клуб обязан оплатить судебные издержки, размер которых составляет 20 тыс. швейцарских франков.
Неймар, ныне представляющий французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Сумма трансфера 28-летнего нападающего в ПСЖ составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. За испанский клуб он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с «Барселоной» он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.