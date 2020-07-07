«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ
«Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 34-го тура Английской
«Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 34-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Оливе Жиру, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам. У хозяев отличились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке.
Победа позволила «Челси» набрать 60 очков и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 42 очка, команда занимает 14-ю позицию.
В следующем туре «Челси» 11 июля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Кристал Пэлас днем позже на чудом поле встретится с «Астон Виллой».
|Рой Ходжсон
|Фрэнк Лэмпард
|Вильфрид Заа
|34′
|Оливье Жиру(Виллиан)
|6′
|Кристиан Бентеке(Патрик ван Анхолт)
|72′
|Кристиан Пулишич(Виллиан)
|27′
|Тэмми Абрахам(Рубен Лофтус-Чик)
|71′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Джоэл Уорд
|4
|Андреас Кристенсен
|3
|Патрик ван Анхолт
|15
|Курт Зума
|6
|Скотт Данн
|24
|Рис I Джеймс
|8
|Шейку Куяте
|28
|Сесар Аспиликуэта
|11
|Вильфрид Заа
|19
|Мэйсон Маунт
|17
|Кристиан Бентеке
|10
|Виллиан
|24
|Гэри Кэйхилл
9′
|22
|Кристиан Пулишич
|12
|Мамаду Сако
|8
|Росс Баркли
65′
|4
|Лука Миливоевич
35′89′
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|7
|Макс Майер
|47
|Билли Гилмор
80′
|18
|Джеймс Макартур
80′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|22
|Джеймс Маккарти
|18
|Оливье Жиру
65′
|9
|Джордан Айю
80′
|9
|Тэмми Абрахам
|10
|Эндрос Таунсенд
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дэвид Кут(Англия)