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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Оливе Жиру, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам. У хозяев отличились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Челси» набрать 60 очков и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 42 очка, команда занимает 14-ю позицию.

В следующем туре «Челси» 11 июля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Кристал Пэлас днем позже на чудом поле встретится с «Астон Виллой».

Кристал Пэлас
2:3
Первый тайм: 1:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 347.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонФрэнк Лэмпард
Голы
Вильфрид Заа34′
Оливье Жиру(Виллиан)6′
Кристиан Бентеке(Патрик ван Анхолт)72′
Кристиан Пулишич(Виллиан)27′
Тэмми Абрахам(Рубен Лофтус-Чик)71′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Кепа Аррисабалага
2Джоэл Уорд
4Андреас Кристенсен
3Патрик ван Анхолт
15Курт Зума
6Скотт Данн
24Рис I Джеймс
8Шейку Куяте
28Сесар Аспиликуэта
11Вильфрид Заа
19Мэйсон Маунт
17Кристиан Бентеке
10Виллиан
24Гэри Кэйхилл
9′
22Кристиан Пулишич
12Мамаду Сако
8Росс Баркли
65′
4Лука Миливоевич
35′89′
12Рубен Лофтус-Чик
7Макс Майер
47Билли Гилмор
80′
18Джеймс Макартур
80′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
22Джеймс Маккарти
18Оливье Жиру
65′
9Джордан Айю
80′
9Тэмми Абрахам
10Эндрос Таунсенд
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые9
11Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДэвид Кут(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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