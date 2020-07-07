«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ

Источник: Reuters

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Оливе Жиру, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам. У хозяев отличились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке.

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Победа позволила «Челси» набрать 60 очков и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 42 очка, команда занимает 14-ю позицию.