Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Лестер
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Крылья Советов
24
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Кристал Пэлас
Челси
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Норвич
21
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Худшая команда АПЛ потерпела шестое поражение подряд

«Норвич» на выезде проиграл «Уотфорду» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол полузащитника «канареек» Эмилиано Буэндиа точным ударом ответил защитник шершней Крейг Доусон. Во втором тайме победу «Уотфорду» ударом через себя принес Дэнни Уэлбек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 31 очко и выйти на 17-е место в чемпионате. Худшая команда АПЛ «Норвич» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает последюю, 20-ю строчку.

В следующем туре «Уотфорд» 11 июля на своем поле примет «Ньюкасл». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Вест Хэмом».

Читайте также
Уотфорд
2:1
Первый тайм: 1:1
Норвич
Футбол, Англия, Тур 347.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонДаниэль Фарке
Голы
Крейг Доусон(Этьенн Капуэ)10′
Эмилиано Буэндия(Онель Эрнандес)4′
Дэнни Уэлбек55′
Составы команд
26Бен Фостер
1Тим Крул
4Крейг Доусон
2Макс Ааронс
11Адам Масина
4Бен Годфри
21Кико Фемения
12Джамал Льюис
9′
27Кристиан Кабаселе
15Тимм Клозе
16Абдулай Дукуре
8Марио Вранчич
9Трой Дини
17Эмилиано Буэндия
90+4′
10Дэнни Уэлбек
18Марко Штиперманн
76′
23Исмаила Сарр
35Адам Ида
19Уилл Хьюз
23′59′
27Александр Теттей
11′55′
8Том Клеверли
23Кенни Маклин
29Этьенн Капуэ
87′
11Онель Эрнандес
84′
14Натаниэл Чалоба
56Джош Мартин
22Теему Пукки
83′
20Йосип Дрмич
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)8
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
10Фолы15
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Норвич
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, кто может его заменить
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ
«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
Кокорин против «Зенита» за 25 млн. Страна должна это видеть
«Зенит» хочет привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова
«Ахмат» на выезде победил «Тамбов» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь