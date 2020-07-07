Худшая команда АПЛ потерпела шестое поражение подряд
«Норвич» на выезде проиграл «Уотфорду» в рамках 34-го тура Английской
«Норвич» на выезде проиграл «Уотфорду» в рамках 34-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол полузащитника «канареек» Эмилиано Буэндиа точным ударом ответил защитник шершней Крейг Доусон. Во втором тайме победу «Уотфорду» ударом через себя принес Дэнни Уэлбек.
Победа позволила «Уотфорду» набрать 31 очко и выйти на 17-е место в чемпионате. Худшая команда АПЛ «Норвич» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает последюю, 20-ю строчку.
В следующем туре «Уотфорд» 11 июля на своем поле примет «Ньюкасл». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Вест Хэмом».
|Найджел Пирсон
|Даниэль Фарке
|Крейг Доусон(Этьенн Капуэ)
|10′
|Эмилиано Буэндия(Онель Эрнандес)
|4′
|Дэнни Уэлбек
|55′
|26
|Бен Фостер
|1
|Тим Крул
|4
|Крейг Доусон
|2
|Макс Ааронс
|11
|Адам Масина
|4
|Бен Годфри
|21
|Кико Фемения
|12
|Джамал Льюис
9′
|27
|Кристиан Кабаселе
|15
|Тимм Клозе
|16
|Абдулай Дукуре
|8
|Марио Вранчич
|9
|Трой Дини
|17
|Эмилиано Буэндия
90+4′
|10
|Дэнни Уэлбек
|18
|Марко Штиперманн
76′
|23
|Исмаила Сарр
|35
|Адам Ида
|19
|Уилл Хьюз
23′59′
|27
|Александр Теттей
11′55′
|8
|Том Клеверли
|23
|Кенни Маклин
|29
|Этьенн Капуэ
87′
|11
|Онель Эрнандес
84′
|14
|Натаниэл Чалоба
|56
|Джош Мартин
|22
|Теему Пукки
83′
|20
|Йосип Дрмич
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)