Худшая команда АПЛ потерпела шестое поражение подряд

Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол полузащитника «канареек» Эмилиано Буэндиа точным ударом ответил защитник шершней Крейг Доусон. Во втором тайме победу «Уотфорду» ударом через себя принес Дэнни Уэлбек.

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Победа позволила «Уотфорду» набрать 31 очко и выйти на 17-е место в чемпионате. Худшая команда АПЛ «Норвич» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает последюю, 20-ю строчку.