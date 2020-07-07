«Лацио» проиграл «Лечче» в чемпионате Италии по футболу
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Лечче» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Лечче» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Кума Бабакар (30-я минута) и Фабио Лучиони (47-я). У «Лацио» отличился
«Лацио» (68 очков) идет на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая на семь баллов от «Ювентуса», у которого игра в запасе. «Лечче» (28) — 17-й.
|Фабио Ливерани
|Симоне Индзаги
|Хума Бабакар(Филиппо Фалько)
|30′
|Фелипе Кайседо
|5′
|Фабио Лучони(Риккардо Сапонара)
|47′
|Марко Манкосу
|45+5′
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
56′
|1
|Томас Стракоша
|5
|Фабио Лучони
|4
|Патрисио Габаррон
90+3′
|6
|Неуэн Пас
|33
|Франческо Ачерби
|7
|Джулио Донати
43′
|10
|Ромеро Луис Альберто
|27
|Марко Кальдерони
|17
|Чиро Иммобиле
81′
|8
|Марко Манкосу
|20
|Фелипе Кайседо
22′
|72
|Антонин Барак
|26
|Штефан Раду
44′45′
|4
|Якопо Петриччоне
65′72′
|3
|Луис Фелипе
|29
|Андреа Рисполи
|6
|Пеззини Лейва Лукас
45′
|18
|Риккардо Сапонара
59′
|5
|Джордан Лукаку
|17
|Диегу Фариас
|16
|Марко Пароло
70′
|10
|Филиппо Фалько
72′
|32
|Данило Катальди
|14
|Алессандро Дейола
|29
|Мануэль Лаццари
85′
|30
|Хума Бабакар
52′
|34
|Бобби Адеканье
|37
|Жан Маер
|22
|Хони
45′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|15
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)