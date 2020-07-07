«Лацио» проиграл «Лечче» в чемпионате Италии по футболу

Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Кума Бабакар (30-я минута) и Фабио Лучиони (47-я). У «Лацио» отличился экс-игрок московского «Локомотива» Фелипе Кайседо (5-я).

«Лацио» (68 очков) идет на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая на семь баллов от «Ювентуса», у которого игра в запасе. «Лечче» (28) — 17-й.