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7 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» проиграл «Лечче» в чемпионате Италии по футболу

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Лечче» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Кума Бабакар (30-я минута) и Фабио Лучиони (47-я). У «Лацио» отличился экс-игрок московского «Локомотива» Фелипе Кайседо (5-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» (68 очков) идет на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая на семь баллов от «Ювентуса», у которого игра в запасе. «Лечче» (28) — 17-й.

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Лечче
2:1
Первый тайм: 1:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 317.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Via Del Mare
Главные тренеры
Фабио ЛивераниСимоне Индзаги
Голы
Хума Бабакар(Филиппо Фалько)30′
Фелипе Кайседо5′
Фабио Лучони(Риккардо Сапонара)47′
Нереализованные пенальти
Марко Манкосу45+5′
Составы команд
21Васкунселос Феррейра Габриэл
56′
1Томас Стракоша
5Фабио Лучони
4Патрисио Габаррон
90+3′
6Неуэн Пас
33Франческо Ачерби
7Джулио Донати
43′
10Ромеро Луис Альберто
27Марко Кальдерони
17Чиро Иммобиле
81′
8Марко Манкосу
20Фелипе Кайседо
22′
72Антонин Барак
26Штефан Раду
44′45′
4Якопо Петриччоне
65′72′
3Луис Фелипе
29Андреа Рисполи
6Пеззини Лейва Лукас
45′
18Риккардо Сапонара
59′
5Джордан Лукаку
17Диегу Фариас
16Марко Пароло
70′
10Филиппо Фалько
72′
32Данило Катальди
14Алессандро Дейола
29Мануэль Лаццари
85′
30Хума Бабакар
52′
34Бобби Адеканье
37Жан Маер
22Хони
45′
21Сергей Милинкович-Савич
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)22
3Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
3Угловые15
7Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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