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7 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1. Голы у победителей забили Макси Гомес (30-я минута) и Ли Кан Ин (89). В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47).

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.

«Валенсия» с 50 очками занимает восьмое место, «Вальядолид» с 39 баллами идет на 13-й строчке.

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Валенсия
2:1
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 357.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко ВороГонсалес Сориано Серхио
Голы
Макси Гомес(Кевин Гамейро)30′
Виктор Гарсия47′
Ли Кан Ин(Жоффре Кондогбья)89′
Составы команд
1Хауме Доменеч
1Хорди Масип
5Габриэл Паулиста
4Франсиско Кико Оливас
12Муктар Диакаби
18Антоньито
6Жоффре Кондогбья
75′
22Начо Мартинес
7Гонсалу Гедеш
90+1′
24Хоакин Фернандес
22Макси Гомес
23Вальдо Рубио
25Алессандро Флоренци
75′
3Атем Бен Арфа
59′
18Даниэль Васс
7Серхи Гвардьола
31Адриа Герреро
71′82′
16Феде Сан Эметерио
45′
11Денис Черышев
14Рубен Алькарас
8Карлос Солер
64′
28Энрике Перес
84′
16Ли Кан Ин
5Хави Санчес
10Даниэль Парехо
64′
9Энес Унал
59′
17Франсис Коклен
11Пабло Эрвиас
9Кевин Гамейро
64′
35Виктор Гарсия
59′
15Мануэль Вальехо
20Сандро Рамирес
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)11
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы5
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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