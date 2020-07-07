«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1. Голы у победителей забили Макси Гомес (30-я минута) и Ли Кан Ин (89). В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47).
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
«Валенсия» с 50 очками занимает восьмое место, «Вальядолид» с 39 баллами идет на 13-й строчке.
|Сальвадор Гонсалес Марко Воро
|Гонсалес Сориано Серхио
|Макси Гомес(Кевин Гамейро)
|30′
|Виктор Гарсия
|47′
|Ли Кан Ин(Жоффре Кондогбья)
|89′
|1
|Хауме Доменеч
|1
|Хорди Масип
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Франсиско Кико Оливас
|12
|Муктар Диакаби
|18
|Антоньито
|6
|Жоффре Кондогбья
75′
|22
|Начо Мартинес
|7
|Гонсалу Гедеш
90+1′
|24
|Хоакин Фернандес
|22
|Макси Гомес
|23
|Вальдо Рубио
|25
|Алессандро Флоренци
75′
|3
|Атем Бен Арфа
59′
|18
|Даниэль Васс
|7
|Серхи Гвардьола
|31
|Адриа Герреро
71′82′
|16
|Феде Сан Эметерио
45′
|11
|Денис Черышев
|14
|Рубен Алькарас
|8
|Карлос Солер
64′
|28
|Энрике Перес
84′
|16
|Ли Кан Ин
|5
|Хави Санчес
|10
|Даниэль Парехо
64′
|9
|Энес Унал
59′
|17
|Франсис Коклен
|11
|Пабло Эрвиас
|9
|Кевин Гамейро
64′
|35
|Виктор Гарсия
59′
|15
|Мануэль Вальехо
|20
|Сандро Рамирес
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)