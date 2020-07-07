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7 июля, источник: Lenta.Ru

Гол в ворота «Манчестер Сити» после ошибки украинца признан лучшим в туре АПЛ

Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс стал автором лучшего гола 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Англичанин отличился красивым дальним ударом с 40 метров после ошибки защитника «горожан» Александра Зинченко, потерявшего мяч. Для форварда это первый гол в нынешнем чемпионате Англии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Антони Марсьяля, Мэйсона Гринвуда, Бруну Фернандеша (все — «Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»).

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