Гол в ворота «Манчестер Сити» после ошибки украинца признан лучшим в туре АПЛ
Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс стал автором лучшего гола 33-го тура Английской
Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс стал автором лучшего гола 33-го тура Английской
Англичанин отличился красивым дальним ударом с 40 метров после ошибки защитника «горожан» Александра Зинченко, потерявшего мяч. Для форварда это первый гол в нынешнем чемпионате Англии.
В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Антони Марсьяля, Мэйсона Гринвуда, Бруну Фернандеша (все — «Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»).