«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте «канониров» вывел вперед
В концовке встречи равенство восстановил Джейми Варди. На 75-й минуте прямую красную карточку получил форвард хозяев Эдвард Нкетиа.
«Арсенал» набрал 50 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Лестера» 59 очков, команда располагается на четвертой позиции.
В следующем туре «Арсенал» 12 июля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Лестер» в тот же день на чужом поле встретится с «Борнмутом».
|Микель Артета
|Брендан Роджерс
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)
|21′
|Джейми Варди(Демарэй Грэй)
|84′
|26
|Эмилиано Мартинес
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Эктор Бельерин
|2
|Джеймс Джастин
|3
|Киран Тирни
|4
|Чаглар Сеюнджю
|20
|Шкодран Мустафи
88′
|6
|Джонатан Эванс
|23
|Давид Луиз
|8
|Юри Тилеманс
|31
|Сеад Колашинац
|9
|Джейми Варди
|34
|Гранит Джака
|17
|Айосе Перес
|8
|Дани Себальос
80′
|29
|Райан Беннетт
76′
|11
|Лукас Торрейра
|7
|Демарэй Грэй
|9
|Александр Ляказетт
71′
|11
|Марк Олбрайтон
59′
|28
|Джозеф Уиллок
|28
|Кристиан Фукс
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
|25
|Уилфред Ндиди
82′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|26
|Деннис Прат
|77
|Букайо Сака
71′
|14
|Келечи Ихеаначо
59′
|30
|Эдвард Нкетиа
75′
|15
|Харви Барнс
|1
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)