«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте «канониров» вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» набрал 50 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Лестера» 59 очков, команда располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 12 июля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Лестер» в тот же день на чужом поле встретится с «Борнмутом».