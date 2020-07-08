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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте «канониров» вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке встречи равенство восстановил Джейми Варди. На 75-й минуте прямую красную карточку получил форвард хозяев Эдвард Нкетиа.

«Арсенал» набрал 50 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Лестера» 59 очков, команда располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 12 июля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Лестер» в тот же день на чужом поле встретится с «Борнмутом».

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Арсенал
1:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 347.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаБрендан Роджерс
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)21′
Джейми Варди(Демарэй Грэй)84′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
1Каспер Шмайхель
2Эктор Бельерин
2Джеймс Джастин
3Киран Тирни
4Чаглар Сеюнджю
20Шкодран Мустафи
88′
6Джонатан Эванс
23Давид Луиз
8Юри Тилеманс
31Сеад Колашинац
9Джейми Варди
34Гранит Джака
17Айосе Перес
8Дани Себальос
80′
29Райан Беннетт
76′
11Лукас Торрейра
7Демарэй Грэй
9Александр Ляказетт
71′
11Марк Олбрайтон
59′
28Джозеф Уиллок
28Кристиан Фукс
14Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
25Уилфред Ндиди
82′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
26Деннис Прат
77Букайо Сака
71′
14Келечи Ихеаначо
59′
30Эдвард Нкетиа
75′
15Харви Барнс
Статистика
1Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
10Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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