«Милан» переиграл «Ювентус». Ибрагимович и Роналду отметились голами

Источник: AP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Голами у миланцев отметились Златан Ибрагимович, Франк Кессье, а также дубль оформил Анте Ребич. У туринцев по голу забили Адриен Рабьо и Криштиану Роналду.

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