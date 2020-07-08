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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» переиграл «Ювентус». Ибрагимович и Роналду отметились голами

«Милан» выиграл у «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии (4:2).

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Источник: AP 2020
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Голами у миланцев отметились Златан Ибрагимович, Франк Кессье, а также дубль оформил Анте Ребич. У туринцев по голу забили Адриен Рабьо и Криштиану Роналду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это первое с начала февраля поражение туринской команды в серии А. Однако она продолжает лидировать. «Милан» поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

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Милан
4:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 317.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиМаурицио Сарри
Голы
Златан Ибрагимович62′
Адриен Рабьо47′
Франк Кессье(Златан Ибрагимович)66′
Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)53′
Рафаэл Леан(Анте Ребич)67′
Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)80′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Войчех Щенсны
13Алессио Романьоли
13Данилу
19Тео Эрнандез
19Леонардо Бонуччи
62′
24Симон Кьер
24Даниэле Ругани
4Исмаэль Беннасер
36′
7Криштиану Роналду
79Франк Кессье
33Федерико Бернардески
12Андреа Конти
73′82′
5Миралем Пьянич
69′
2Давиде Калабрия
8Аарон Рэмси
39Лукас Пакета
31′45′
25Адриен Рабьо
69′
10Хакан Чалханоглу
14Блез Матюиди
56Алексис Салемакерс
59′
30Родриго Бентанкур
90′
17Рафаэл Леан
38Симоне Мураторе
18Анте Ребич
59′82′
16Хуан Куадрадо
77′
33Раде Крунич
12Алекс Сандру
21Златан Ибрагимович
67′
21Гонсало Игуаин
69′
5Джакомо Бонавентура
11Дуглас Коста
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)14
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
14Фолы16
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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