«Милан» переиграл «Ювентус». Ибрагимович и Роналду отметились голами
«Милан» выиграл у «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии (4:2).
«Милан» выиграл у «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии (4:2).
Голами у миланцев отметились Златан Ибрагимович, Франк Кессье, а также дубль оформил Анте Ребич. У туринцев по голу забили Адриен Рабьо и Криштиану Роналду.
Это первое с начала февраля поражение туринской команды в серии А. Однако она продолжает лидировать. «Милан» поднялся на 5-е место в турнирной таблице.
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
|Златан Ибрагимович
|62′
|Адриен Рабьо
|47′
|Франк Кессье(Златан Ибрагимович)
|66′
|Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)
|53′
|Рафаэл Леан(Анте Ребич)
|67′
|Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)
|80′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Алессио Романьоли
|13
|Данилу
|19
|Тео Эрнандез
|19
|Леонардо Бонуччи
62′
|24
|Симон Кьер
|24
|Даниэле Ругани
|4
|Исмаэль Беннасер
36′
|7
|Криштиану Роналду
|79
|Франк Кессье
|33
|Федерико Бернардески
|12
|Андреа Конти
73′82′
|5
|Миралем Пьянич
69′
|2
|Давиде Калабрия
|8
|Аарон Рэмси
|39
|Лукас Пакета
31′45′
|25
|Адриен Рабьо
69′
|10
|Хакан Чалханоглу
|14
|Блез Матюиди
|56
|Алексис Салемакерс
59′
|30
|Родриго Бентанкур
90′
|17
|Рафаэл Леан
|38
|Симоне Мураторе
|18
|Анте Ребич
59′82′
|16
|Хуан Куадрадо
77′
|33
|Раде Крунич
|12
|Алекс Сандру
|21
|Златан Ибрагимович
67′
|21
|Гонсало Игуаин
69′
|5
|Джакомо Бонавентура
|11
|Дуглас Коста
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)