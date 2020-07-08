Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.07
Сельта
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
7.07
Милан
Ювентус
42
Футбол. Зарубежный
7.07
Арсенал
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
7.07
Арсенал Т
Крылья Советов
24
Футбол. Зарубежный
7.07
Валенсия
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
7.07
Лечче
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
7.07
Кристал Пэлас
Челси
23
Футбол. Зарубежный
7.07
Уотфорд
Норвич
21
Футбол. Премьер-лига
7.07
Тамбов
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя. Смолов сыграл 59 минут

«Сельта» и «Атлетико» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:1).

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Форвард мадридцев Альваро Мората уже на 1-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва — гол забил Франсиско Бельтран.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард команды из Виго Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 59-й минуте.

«Сельта» поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Атлетико» остался третьим.

Читайте также
Сельта
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 357.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияДиего Симеоне
Голы
Фран Бельтран(Брайс Мендес)49′
Альваро Мората1′
Составы команд
2Уго Мальо
13Ян Облак
15Лукас Оласа
2Хосе Хименес
79′
16Хорхе Саэнс
47′
4Сантьяго Ариас
18Джозеф Айду
15Стефан Савич
21Джейсон Мурильо
51′
6Коке
5Окай Йокушлу
8Ньигес Сауль
8Фран Бельтран
12Ренан Лоди
23′69′
13Рубен Бланко
81′
35Мануэль Санчес
25Иван Вильяр
5Томас Партей
68′
9Федор Смолов
59′
16Эктор Эррера
90+4′
12Рафинья
14Маркос Льоренте
68′
10Яго Аспас
90′
20Виктор Мачин Перес Витоло
14Филип Брадарич
9Альваро Мората
88′
23Брайс Мендес
22′60′
17Иван Шапонич
22Санти Мина
10Анхель Корреа
73′
11Тома Лемар
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
14Фолы13
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна. Главные инсайды
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ
Кокорин против «Зенита» за 25 млн. Страна должна это видеть
«Крылья» обыграли «Арсенал», прервав серию из 5 матчей без побед
Лондонский «Арсенал» упустил победу над «Лестером» в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь