«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя. Смолов сыграл 59 минут
«Сельта» и «Атлетико» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:1).
«Сельта» и «Атлетико» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:1).
Форвард мадридцев Альваро Мората уже на 1-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва — гол забил Франсиско Бельтран.
Российский форвард команды из Виго Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 59-й минуте.
«Сельта» поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Атлетико» остался третьим.
|Оскар Гарсия
|Диего Симеоне
|Фран Бельтран(Брайс Мендес)
|49′
|Альваро Мората
|1′
|2
|Уго Мальо
|13
|Ян Облак
|15
|Лукас Оласа
|2
|Хосе Хименес
79′
|16
|Хорхе Саэнс
47′
|4
|Сантьяго Ариас
|18
|Джозеф Айду
|15
|Стефан Савич
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|6
|Коке
|5
|Окай Йокушлу
|8
|Ньигес Сауль
|8
|Фран Бельтран
|12
|Ренан Лоди
23′69′
|13
|Рубен Бланко
81′
|35
|Мануэль Санчес
|25
|Иван Вильяр
|5
|Томас Партей
68′
|9
|Федор Смолов
59′
|16
|Эктор Эррера
90+4′
|12
|Рафинья
|14
|Маркос Льоренте
68′
|10
|Яго Аспас
90′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|14
|Филип Брадарич
|9
|Альваро Мората
88′
|23
|Брайс Мендес
22′60′
|17
|Иван Шапонич
|22
|Санти Мина
|10
|Анхель Корреа
73′
|11
|Тома Лемар
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)