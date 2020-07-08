Ноль ударов за 60 минут. Как Смолов сыграл в матче с «Атлетико»

Источник: AFP 2020

Федор Смолов уже не зря приехал в чемпионат Испании. Помимо двух голов в воротах «Реала» и «Барселоны», позволивших обеспечить ничейные результаты (2:2 в обоих матчах), он попробовал себя в нескольких схемах с различными функциями. На игру против «Атлетико» — пожалуй, самой сложной с тактической точки зрения команды ла лиги — Смолов вышел в стартовом составе.

Правда, очередной сенсации не случилось: красно-белые выключили Федора из игры. Впрочем, «Сельта» в целом провела неплохой матч с точки зрения организации прессинга и реагирования на первоначальный план соперника.

Ни одного удара за час и передачи назад

Смолов действовал на позиции центрфорварда в паре с Яго Аспасом в расстановке 5−3−2. Они привычно менялись местами — под создание численных преимуществ на флангах (один из немногих способов пройти компактную оборону «Атлетико»).

Во время позиционной обороны Федор располагался выше всех, а при розыгрыше мяча опускался в среднюю треть поля под длинные передачи («кельты» в целом сделали 77 пасов подобного типа). Одно выигранное единоборство в воздухе — такова статистика Смолова в этом матче.

Карта касаний Смолова в игре с «Атлетико» (1:1). | Источник: WhoScored

Смолов неплохо открывался под разрезающие передачи, но в завершающей стадии возникала проблема. Ее название — скорость принятия решений. Показательными с этой точки зрения стали два момента.

1. На 15-й минуте Савич совершил удачный подкат под Смолова на границе своей штрафной.

2. На 34-й минуте Федор оказался один против двух соперников на левом фланге, но слишком поздно принял решение идти в дриблинг — кстати, у него ноль успешных попыток за игру.

Еще один недостаток, который пора ликвидировать за столь долгий период игры в новой команде, заключается в недостаточной решительности. Да, Смолов жестами просит передачи у партнеров. Но когда дело доходит до его собственных действий, он… отдает пасы назад. В игре с «Атлетико» Федор сделал 9 подобных передач из 11.

Всего он 17 раз коснулся мяча, пять раз был его лишен, а также нанес ноль ударов по воротам. Последнее — в том числе заслуга соперника.

«Барселона» без креатива

«Сельту» недаром сравнивают с каталонцами. Главный тренер «кельтов» Оскар Гарсия действительно пытается привить команде соответствующий стиль. Правда, в игре с «Атлетико» это получилось так себе.

Сработал стартовый план на матч Диего Симеоне. Красно-белые в целом были менее интенсивными в прессинге (10,70 PPDA против 7,74), но эпизодически включали давление. Прежде всего, в начале каждого из таймов. Отсюда и пришел быстрый гол Мораты. Смолова винить сложно, учитывая, что он привычно располагался высоко, а глубже находился Аспас.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1809939106552" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее «Сельта» и продемонстрировала каталонский стиль: в первом тайме она опередила соперника по владению (58% — 42%), ударам в створ (3−2), и количеству передач (286−212). «Кельты» старались выходить из обороны в атаку через короткий пас, но в завершающей стадии не хватило креативности, поэтому команда Гарсии сбилась на дальние удары (4 против 3 у «Атлетико» за весь матч).

Контратакующий план гостей во втором тайме был скорректирован. Голевой удар Бельтрана «весил» всего 0,05 xG, однако мяч свалился в ворота Облака. Который, кстати, следил за открывавшимся за защитниками Смоловым, а потому и не успел среагировать.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1810009754360" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» выровнял показатели: 49,4% — 50,6% по владению, 10−9 по ударам (2−4 в створ) и 470−474 по передачам. И превзошел «Сельту» по xG: 1,09 — 0,28, что логично, учитывая позицию, из которой забивал Мората.

Однако не сумел победить. «Сельта» свою задачу выполняет: набирает спасительные очки, а параллельно с этим отбирает их у грандов через ничьи.

Статистика Смолова не должна вызывать чрезмерно негативной реакции: центрфорвардам в принципе тяжело играть против такой компактной обороны. А вот его действия могут быть поставлены под вопрос. Пора бы уже привыкнуть как к скоростям ла лиги, так и к партнерам по команде. Тем более что «Сельта» вполне способна выкупить Федора у «Локо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com.