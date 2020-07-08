Ноль ударов за 60 минут. Как Смолов сыграл в матче с «Атлетико»
Российский нападающий не забил еще одному гранду, но «Сельта» удержала ничью (1:1).
Российский нападающий не забил еще одному гранду, но «Сельта» удержала ничью (1:1).
Федор Смолов уже не зря приехал в чемпионат Испании. Помимо двух голов в воротах «Реала» и «Барселоны», позволивших обеспечить ничейные результаты (2:2 в обоих матчах), он попробовал себя в нескольких схемах с различными функциями. На игру против «Атлетико» — пожалуй, самой сложной с тактической точки зрения команды ла лиги — Смолов вышел в стартовом составе.
Правда, очередной сенсации не случилось:
Смолов действовал на позиции центрфорварда в паре с Яго Аспасом в расстановке 5−3−2. Они привычно менялись местами — под создание численных преимуществ на флангах (один из немногих способов пройти компактную оборону «Атлетико»).
Во время позиционной обороны Федор располагался выше всех, а при розыгрыше мяча опускался в среднюю треть поля под длинные передачи («кельты» в целом сделали 77 пасов подобного типа). Одно выигранное единоборство в воздухе — такова статистика Смолова в этом матче.
Смолов неплохо открывался под разрезающие передачи, но в завершающей стадии возникала проблема. Ее название — скорость принятия решений. Показательными с этой точки зрения стали два момента.
1. На 15-й минуте Савич совершил удачный подкат под Смолова на границе своей штрафной.
2. На 34-й минуте Федор оказался один против двух соперников на левом фланге, но слишком поздно принял решение идти в дриблинг — кстати, у него ноль успешных попыток за игру.
Еще один недостаток, который пора ликвидировать за столь долгий период игры в новой команде, заключается в недостаточной решительности. Да, Смолов жестами просит передачи у партнеров. Но когда дело доходит до его собственных действий, он… отдает пасы назад. В игре с «Атлетико» Федор сделал 9 подобных передач из 11.
Всего он 17 раз коснулся мяча, пять раз был его лишен, а также нанес ноль ударов по воротам. Последнее — в том числе заслуга соперника.
«Сельту» недаром сравнивают с каталонцами. Главный тренер «кельтов» Оскар Гарсия действительно пытается привить команде соответствующий стиль. Правда, в игре с «Атлетико» это получилось так себе.
Сработал стартовый план на матч Диего Симеоне.
Далее «Сельта» и продемонстрировала каталонский стиль: в первом тайме она опередила соперника по владению (58% — 42%), ударам в створ (3−2), и количеству передач (286−212). «Кельты» старались выходить из обороны в атаку через короткий пас, но в завершающей стадии не хватило креативности, поэтому команда Гарсии сбилась на дальние удары (4 против 3 у «Атлетико» за весь матч).
Контратакующий план гостей во втором тайме был скорректирован. Голевой удар Бельтрана «весил» всего 0,05 xG, однако мяч свалился в ворота Облака. Который, кстати, следил за открывавшимся за защитниками Смоловым, а потому и не успел среагировать.
«Атлетико» выровнял показатели: 49,4% — 50,6% по владению, 10−9 по ударам (2−4 в створ) и 470−474 по передачам. И превзошел «Сельту» по xG: 1,09 — 0,28, что логично, учитывая позицию, из которой забивал Мората.
Однако не сумел победить. «Сельта» свою задачу выполняет: набирает спасительные очки, а параллельно с этим отбирает их у грандов через ничьи.
Статистика Смолова не должна вызывать чрезмерно негативной реакции: центрфорвардам в принципе тяжело играть против такой компактной обороны. А вот его действия могут быть поставлены под вопрос. Пора бы уже привыкнуть как к скоростям ла лиги, так и к партнерам по команде. Тем более что «Сельта» вполне способна выкупить Федора у «Локо».
В материале использована статистика whoscored.com и understat.com.
Сельта — Атлетико.
|Оскар Гарсия
|Диего Симеоне
|Фран Бельтран(Брайс Мендес)
|49′
|Альваро Мората
|1′
|2
|Уго Мальо
|13
|Ян Облак
|15
|Лукас Оласа
|2
|Хосе Хименес
79′
|16
|Хорхе Саэнс
47′
|4
|Сантьяго Ариас
|18
|Джозеф Айду
|15
|Стефан Савич
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|6
|Коке
|5
|Окай Йокушлу
|8
|Ньигес Сауль
|8
|Фран Бельтран
|12
|Ренан Лоди
23′69′
|13
|Рубен Бланко
81′
|35
|Мануэль Санчес
|25
|Иван Вильяр
|5
|Томас Партей
68′
|9
|Федор Смолов
59′
|16
|Эктор Эррера
90+4′
|12
|Рафинья
|14
|Маркос Льоренте
68′
|10
|Яго Аспас
90′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|14
|Филип Брадарич
|9
|Альваро Мората
88′
|23
|Брайс Мендес
22′60′
|17
|Иван Шапонич
|22
|Санти Мина
|10
|Анхель Корреа
73′
|11
|Тома Лемар
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)