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11:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ноль ударов за 60 минут. Как Смолов сыграл в матче с «Атлетико»

Российский нападающий не забил еще одному гранду, но «Сельта» удержала ничью (1:1).

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Источник: AFP 2020

Федор Смолов уже не зря приехал в чемпионат Испании. Помимо двух голов в воротах «Реала» и «Барселоны», позволивших обеспечить ничейные результаты (2:2 в обоих матчах), он попробовал себя в нескольких схемах с различными функциями. На игру против «Атлетико» — пожалуй, самой сложной с тактической точки зрения команды ла лиги — Смолов вышел в стартовом составе.

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Правда, очередной сенсации не случилось: красно-белые выключили Федора из игры. Впрочем, «Сельта» в целом провела неплохой матч с точки зрения организации прессинга и реагирования на первоначальный план соперника.

Ни одного удара за час и передачи назад

Смолов действовал на позиции центрфорварда в паре с Яго Аспасом в расстановке 5−3−2. Они привычно менялись местами — под создание численных преимуществ на флангах (один из немногих способов пройти компактную оборону «Атлетико»).

Во время позиционной обороны Федор располагался выше всех, а при розыгрыше мяча опускался в среднюю треть поля под длинные передачи («кельты» в целом сделали 77 пасов подобного типа). Одно выигранное единоборство в воздухе — такова статистика Смолова в этом матче.

Карта касаний Смолова в игре с «Атлетико» (1:1). | Источник: WhoScored

Смолов неплохо открывался под разрезающие передачи, но в завершающей стадии возникала проблема. Ее название — скорость принятия решений. Показательными с этой точки зрения стали два момента.

1. На 15-й минуте Савич совершил удачный подкат под Смолова на границе своей штрафной.

2. На 34-й минуте Федор оказался один против двух соперников на левом фланге, но слишком поздно принял решение идти в дриблинг — кстати, у него ноль успешных попыток за игру.

Еще один недостаток, который пора ликвидировать за столь долгий период игры в новой команде, заключается в недостаточной решительности. Да, Смолов жестами просит передачи у партнеров. Но когда дело доходит до его собственных действий, он… отдает пасы назад. В игре с «Атлетико» Федор сделал 9 подобных передач из 11.

Всего он 17 раз коснулся мяча, пять раз был его лишен, а также нанес ноль ударов по воротам. Последнее — в том числе заслуга соперника.

«Барселона» без креатива

«Сельту» недаром сравнивают с каталонцами. Главный тренер «кельтов» Оскар Гарсия действительно пытается привить команде соответствующий стиль. Правда, в игре с «Атлетико» это получилось так себе.

Сработал стартовый план на матч Диего Симеоне. Красно-белые в целом были менее интенсивными в прессинге (10,70 PPDA против 7,74), но эпизодически включали давление. Прежде всего, в начале каждого из таймов. Отсюда и пришел быстрый гол Мораты. Смолова винить сложно, учитывая, что он привычно располагался высоко, а глубже находился Аспас.

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Далее «Сельта» и продемонстрировала каталонский стиль: в первом тайме она опередила соперника по владению (58% — 42%), ударам в створ (3−2), и количеству передач (286−212). «Кельты» старались выходить из обороны в атаку через короткий пас, но в завершающей стадии не хватило креативности, поэтому команда Гарсии сбилась на дальние удары (4 против 3 у «Атлетико» за весь матч).

Контратакующий план гостей во втором тайме был скорректирован. Голевой удар Бельтрана «весил» всего 0,05 xG, однако мяч свалился в ворота Облака. Который, кстати, следил за открывавшимся за защитниками Смоловым, а потому и не успел среагировать.

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«Атлетико» выровнял показатели: 49,4% — 50,6% по владению, 10−9 по ударам (2−4 в створ) и 470−474 по передачам. И превзошел «Сельту» по xG: 1,09 — 0,28, что логично, учитывая позицию, из которой забивал Мората.

Однако не сумел победить. «Сельта» свою задачу выполняет: набирает спасительные очки, а параллельно с этим отбирает их у грандов через ничьи.

Статистика Смолова не должна вызывать чрезмерно негативной реакции: центрфорвардам в принципе тяжело играть против такой компактной обороны. А вот его действия могут быть поставлены под вопрос. Пора бы уже привыкнуть как к скоростям ла лиги, так и к партнерам по команде. Тем более что «Сельта» вполне способна выкупить Федора у «Локо».

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В материале использована статистика whoscored.com и understat.com.

Сельта — Атлетико.

Сельта
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 357.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияДиего Симеоне
Голы
Фран Бельтран(Брайс Мендес)49′
Альваро Мората1′
Составы команд
2Уго Мальо
13Ян Облак
15Лукас Оласа
2Хосе Хименес
79′
16Хорхе Саэнс
47′
4Сантьяго Ариас
18Джозеф Айду
15Стефан Савич
21Джейсон Мурильо
51′
6Коке
5Окай Йокушлу
8Ньигес Сауль
8Фран Бельтран
12Ренан Лоди
23′69′
13Рубен Бланко
81′
35Мануэль Санчес
25Иван Вильяр
5Томас Партей
68′
9Федор Смолов
59′
16Эктор Эррера
90+4′
12Рафинья
14Маркос Льоренте
68′
10Яго Аспас
90′
20Виктор Мачин Перес Витоло
14Филип Брадарич
9Альваро Мората
88′
23Брайс Мендес
22′60′
17Иван Шапонич
22Санти Мина
10Анхель Корреа
73′
11Тома Лемар
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
14Фолы13
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
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