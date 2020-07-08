Это лучший «Милан» за годы: суперкамбэком с «Юве» (3 гола за 5 минут!) спасли интригу в Серии А

Источник: AFP 2020

Противостояние «Ювентуса» и «Лацио» казалось одной из главных причин доиграть этот сезон Серии А. Правда, летом римская команда совсем посыпалась, а «Юве» по традиции шел катком.

7 июля к вечеру, казалось, интрига умерла: «Лацио» проиграл третий матч из последних пяти (на этот раз скромнейшему «Лечче» — 1:2), а «Ювентус» к 53-й минуте повел 2:0 на выезде у «Милана» благодаря шикарному рывку Рабьо и голу Криша — отрыв виртуально вырос до 10 очков, хотя на паузу уходили при одном.

Но тут «Милан» все перевернул: дал шанс чемпионской гонке и устроил грандиозный камбэк. Три гола за пять минут!

1) На 62-й «Ювентусу» дали пенальти за руку Бонуччи — смотрели ВАР, оценивали углы и влияние отскока, но тогда казалось, что на исход не повлияет — Златан спокойно отыграл первый.

2) 66-я — Леау, Чалханоглу, Кессиэ и Златан разыграли, комбинацию осмыслил ивуариец Кессиэ: ворвался в штрафную, оббежал Бонуччи и сравнял. У Ибры голевая, второй матч подряд против лидера (четыре дня назад бахнули «Лацио» 3:0) он делает ассист и забивает пенальти.

3) 67-я — «Милан» уже без Златана перехватил в центре (как раз Бонавентура, вышедший вместо Ибры), не заметил явного фола, а продолживший атаку Леау сам вошел в штрафную и с помощью рикошета пробил Шченсны — 3:2.

На 80-й Ребич с передачи Бонавентуры вколотил четвертый после ужасной ошибки и приговорил «Юве» — 4:2.

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Несколько фактов об этой удивительной игре:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Миланом» | Источник: AFP 2020

• «Ювентус» не пропускал 4 мяча за матч в Серии А почти 7 лет. В последний раз наколотить столько в ворота туринцев смогла «Фиорентина» в октябре 2013-го (тоже 4:2). Еще одно сходство — флорентийцы тоже забили трижды за пять минут.

• «Милан» не побеждал «Ювентус» в Серии А с 2016-го — все это время команды были на разных уровнях, а теперь миланцы резко вскочили обратно к топ-клубам.

• Последний раз миланцы забивали «Юве» четыре мяча в сезоне-1988/89 (4:0). В основе «россонери» тогда играли Барези, Ван Бастен, Гуллит, Мальдини и Анчелотти (да-да, он был на поле).

• Четыре мяча за тайм «Милан» не забивал туринцам полвека. Последний раз это случилось в мае 1950-го. Тогда безжалостная шведская тройка форвардов Лидхольм-Нордаль-Грен уничтожила защиту «Юве» (7:1). В воротах «россонери», кстати, играл двоюродный дедушка Джанлуиджи Буффона.

• Камбэк в современность: сейчас шикарно сыграли замены Стефано Пиоли. Вышедшие после перерыва Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау и Джакомо Бонавентура поучаствовали во всех голевых атаках.

Эпизод из матча «Милан» — «Ювентус». | Источник: AFP 2020

• После коронавирусной паузы «Милан» ни разу не проиграл (2 ничьи и 4 победы). Если считать только лето, «Милан» идет на первом месте (но у «Аталанты» на одно очко меньше и матч в запасе). В двух последних турах миланцы убрали лидеров чемпионата — «Лацио» (3:0) и «Юве» (4:2). Заодно прервали семиматчевую победную серию туринцев.

И все это под нескончаемые разговоры о скором приходе в клуб Ральфа Рангника — немца зовут совмещать посты в руководстве и тренерскую должность. Кажется, у Стефано Пиоли появился шанс остаться тренером — результаты и уверенность впечатляют.

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Главный неудачник дня — «Лацио». Команда Симоне Индзаги могла подобраться к «Юве» на расстояние четырех очков.

У туринцев не самый простой календарь: дальше неудержимая «Аталанта» и выезд в гости как раз к «Лацио».

Но вместо уверенной победы над шедшим в зоне вылета «Лечче» у «Лацио» провал.

Веселились с первых минут: «Лечче» забил первым, ВАР отменил гол из-за игры рукой, через 45 секунд римляне открыли счет — на 5-й минуте. На 30-й Бабакар все-таки сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время «Лечче» еще и не забил пенальти. Сразу после перерыва забивший отмененный гол и не забивший пенальти Манкозу сделал голевой пас на Луччиони — 2:1 в пользу аутсайдера. Третье поражение в пяти летних турах — это особенно страшно, если вспомнить, что до паузы римляне проиграли всего дважды за сезон.

В дополнительное время за «Лацио» стало совсем стыдно: защитник Патрик получил красную за укус соперника.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. | Источник: Reuters