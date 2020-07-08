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11:17 (мск), источник: Sports.Ru

Это лучший «Милан» за годы: суперкамбэком с «Юве» (3 гола за 5 минут!) спасли интригу в Серии А

Жаль, что «Лацио» летом — дно: проиграли аутсайдеру и запомнились только красной за укус соперника.

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Источник: AFP 2020

Противостояние «Ювентуса» и «Лацио» казалось одной из главных причин доиграть этот сезон Серии А. Правда, летом римская команда совсем посыпалась, а «Юве» по традиции шел катком.

7 июля к вечеру, казалось, интрига умерла: «Лацио» проиграл третий матч из последних пяти (на этот раз скромнейшему «Лечче» — 1:2), а «Ювентус» к 53-й минуте повел 2:0 на выезде у «Милана» благодаря шикарному рывку Рабьо и голу Криша — отрыв виртуально вырос до 10 очков, хотя на паузу уходили при одном.

Но тут «Милан» все перевернул: дал шанс чемпионской гонке и устроил грандиозный камбэк. Три гола за пять минут!

1) На 62-й «Ювентусу» дали пенальти за руку Бонуччи — смотрели ВАР, оценивали углы и влияние отскока, но тогда казалось, что на исход не повлияет — Златан спокойно отыграл первый.

2) 66-я — Леау, Чалханоглу, Кессиэ и Златан разыграли, комбинацию осмыслил ивуариец Кессиэ: ворвался в штрафную, оббежал Бонуччи и сравнял. У Ибры голевая, второй матч подряд против лидера (четыре дня назад бахнули «Лацио» 3:0) он делает ассист и забивает пенальти.

3) 67-я — «Милан» уже без Златана перехватил в центре (как раз Бонавентура, вышедший вместо Ибры), не заметил явного фола, а продолживший атаку Леау сам вошел в штрафную и с помощью рикошета пробил Шченсны — 3:2.

На 80-й Ребич с передачи Бонавентуры вколотил четвертый после ужасной ошибки и приговорил «Юве» — 4:2.

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Несколько фактов об этой удивительной игре:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Миланом» | Источник: AFP 2020

• «Ювентус» не пропускал 4 мяча за матч в Серии А почти 7 лет. В последний раз наколотить столько в ворота туринцев смогла «Фиорентина» в октябре 2013-го (тоже 4:2). Еще одно сходство — флорентийцы тоже забили трижды за пять минут.

• «Милан» не побеждал «Ювентус» в Серии А с 2016-го — все это время команды были на разных уровнях, а теперь миланцы резко вскочили обратно к топ-клубам.

• Последний раз миланцы забивали «Юве» четыре мяча в сезоне-1988/89 (4:0). В основе «россонери» тогда играли Барези, Ван Бастен, Гуллит, Мальдини и Анчелотти (да-да, он был на поле).

• Четыре мяча за тайм «Милан» не забивал туринцам полвека. Последний раз это случилось в мае 1950-го. Тогда безжалостная шведская тройка форвардов Лидхольм-Нордаль-Грен уничтожила защиту «Юве» (7:1). В воротах «россонери», кстати, играл двоюродный дедушка Джанлуиджи Буффона.

• Камбэк в современность: сейчас шикарно сыграли замены Стефано Пиоли. Вышедшие после перерыва Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау и Джакомо Бонавентура поучаствовали во всех голевых атаках.

Эпизод из матча «Милан» — «Ювентус». | Источник: AFP 2020

• После коронавирусной паузы «Милан» ни разу не проиграл (2 ничьи и 4 победы). Если считать только лето, «Милан» идет на первом месте (но у «Аталанты» на одно очко меньше и матч в запасе). В двух последних турах миланцы убрали лидеров чемпионата — «Лацио» (3:0) и «Юве» (4:2). Заодно прервали семиматчевую победную серию туринцев.

И все это под нескончаемые разговоры о скором приходе в клуб Ральфа Рангника — немца зовут совмещать посты в руководстве и тренерскую должность. Кажется, у Стефано Пиоли появился шанс остаться тренером — результаты и уверенность впечатляют.

***

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Главный неудачник дня — «Лацио». Команда Симоне Индзаги могла подобраться к «Юве» на расстояние четырех очков.

У туринцев не самый простой календарь: дальше неудержимая «Аталанта» и выезд в гости как раз к «Лацио».

Но вместо уверенной победы над шедшим в зоне вылета «Лечче» у «Лацио» провал.

Веселились с первых минут: «Лечче» забил первым, ВАР отменил гол из-за игры рукой, через 45 секунд римляне открыли счет — на 5-й минуте. На 30-й Бабакар все-таки сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время «Лечче» еще и не забил пенальти. Сразу после перерыва забивший отмененный гол и не забивший пенальти Манкозу сделал голевой пас на Луччиони — 2:1 в пользу аутсайдера. Третье поражение в пяти летних турах — это особенно страшно, если вспомнить, что до паузы римляне проиграли всего дважды за сезон.

В дополнительное время за «Лацио» стало совсем стыдно: защитник Патрик получил красную за укус соперника.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. | Источник: Reuters

Теперь даже жаль, что ближе всех к «Ювентусу» по-прежнему «Лацио» — кажется, прямо сейчас «Милан» бы навязал борьбу за титул, если бы был в позиции римлян. Но максимум красно-черных — пятое место, даже зона Лиги чемпионов слишком далеко, до туда 17 очков по потерянным, до «Аталанты» и «Интера» уже не дотянуться.

Милан
4:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 317.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиМаурицио Сарри
Голы
Златан Ибрагимович62′
Адриен Рабьо47′
Франк Кессье(Златан Ибрагимович)66′
Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)53′
Рафаэл Леан(Анте Ребич)67′
Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)80′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Войчех Щенсны
13Алессио Романьоли
13Данилу
19Тео Эрнандез
19Леонардо Бонуччи
62′
24Симон Кьер
24Даниэле Ругани
4Исмаэль Беннасер
36′
7Криштиану Роналду
79Франк Кессье
33Федерико Бернардески
12Андреа Конти
73′82′
5Миралем Пьянич
69′
2Давиде Калабрия
8Аарон Рэмси
39Лукас Пакета
31′45′
25Адриен Рабьо
69′
10Хакан Чалханоглу
14Блез Матюиди
56Алексис Салемакерс
59′
30Родриго Бентанкур
90′
17Рафаэл Леан
38Симоне Мураторе
18Анте Ребич
59′82′
16Хуан Куадрадо
77′
33Раде Крунич
12Алекс Сандру
21Златан Ибрагимович
67′
21Гонсало Игуаин
69′
5Джакомо Бонавентура
11Дуглас Коста
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)14
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
14Фолы16
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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