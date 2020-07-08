Это лучший «Милан» за годы: суперкамбэком с «Юве» (3 гола за 5 минут!) спасли интригу в Серии А
Жаль, что «Лацио» летом — дно: проиграли аутсайдеру и запомнились только красной за укус соперника.
Жаль, что «Лацио» летом — дно: проиграли аутсайдеру и запомнились только красной за укус соперника.
Противостояние «Ювентуса» и «Лацио» казалось одной из главных причин доиграть этот сезон Серии А. Правда, летом римская команда совсем посыпалась, а «Юве» по традиции шел катком.
7 июля к вечеру, казалось, интрига умерла: «Лацио» проиграл третий матч из последних пяти (на этот раз скромнейшему «Лечче» — 1:2), а «Ювентус» к 53-й минуте повел 2:0 на выезде у «Милана» благодаря шикарному рывку Рабьо и голу Криша — отрыв виртуально вырос до 10 очков, хотя на паузу уходили при одном.
1) На 62-й «Ювентусу» дали пенальти за руку Бонуччи — смотрели ВАР, оценивали углы и влияние отскока, но тогда казалось, что на исход не повлияет — Златан спокойно отыграл первый.
2) 66-я — Леау, Чалханоглу, Кессиэ и Златан разыграли, комбинацию осмыслил ивуариец Кессиэ: ворвался в штрафную, оббежал Бонуччи и сравнял. У Ибры голевая, второй матч подряд против лидера (четыре дня назад бахнули «Лацио» 3:0) он делает ассист и забивает пенальти.
3) 67-я — «Милан» уже без Златана перехватил в центре (как раз Бонавентура, вышедший вместо Ибры), не заметил явного фола, а продолживший атаку Леау сам вошел в штрафную и с помощью рикошета пробил Шченсны — 3:2.
На 80-й Ребич с передачи Бонавентуры вколотил четвертый после ужасной ошибки и приговорил «Юве» — 4:2.
Несколько фактов об этой удивительной игре:
• «Ювентус» не пропускал 4 мяча за матч в Серии А почти 7 лет. В последний раз наколотить столько в ворота туринцев смогла «Фиорентина» в октябре 2013-го (тоже 4:2). Еще одно сходство — флорентийцы тоже забили трижды за пять минут.
• «Милан» не побеждал «Ювентус» в Серии А с 2016-го — все это время команды были на разных уровнях, а теперь миланцы резко вскочили обратно к
• Последний раз миланцы забивали «Юве» четыре мяча в сезоне-1988/89 (4:0). В основе «россонери» тогда играли Барези, Ван Бастен, Гуллит, Мальдини и Анчелотти (да-да, он был на поле).
• Четыре мяча за тайм «Милан» не забивал туринцам полвека. Последний раз это случилось в мае 1950-го. Тогда безжалостная шведская тройка форвардов
• Камбэк в современность: сейчас шикарно сыграли замены Стефано Пиоли. Вышедшие после перерыва Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау и Джакомо Бонавентура поучаствовали во всех голевых атаках.
• После коронавирусной паузы «Милан» ни разу не проиграл (2 ничьи и 4 победы). Если считать только лето, «Милан» идет на первом месте (но у «Аталанты» на одно очко меньше и матч в запасе). В двух последних турах миланцы убрали лидеров чемпионата — «Лацио» (3:0) и «Юве» (4:2). Заодно прервали семиматчевую победную серию туринцев.
И все это под нескончаемые разговоры о скором приходе в клуб Ральфа Рангника — немца зовут совмещать посты в руководстве и тренерскую должность. Кажется, у Стефано Пиоли появился шанс остаться тренером — результаты и уверенность впечатляют.
***
У туринцев не самый простой календарь: дальше неудержимая «Аталанта» и выезд в гости как раз к «Лацио».
Но вместо уверенной победы над шедшим в зоне вылета «Лечче» у «Лацио» провал.
Веселились с первых минут: «Лечче» забил первым, ВАР отменил гол
В дополнительное время за «Лацио» стало совсем стыдно: защитник Патрик получил красную за укус соперника.
Теперь даже жаль, что ближе всех к «Ювентусу»
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
|Златан Ибрагимович
|62′
|Адриен Рабьо
|47′
|Франк Кессье(Златан Ибрагимович)
|66′
|Криштиану Роналду(Хуан Куадрадо)
|53′
|Рафаэл Леан(Анте Ребич)
|67′
|Анте Ребич(Джакомо Бонавентура)
|80′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Алессио Романьоли
|13
|Данилу
|19
|Тео Эрнандез
|19
|Леонардо Бонуччи
62′
|24
|Симон Кьер
|24
|Даниэле Ругани
|4
|Исмаэль Беннасер
36′
|7
|Криштиану Роналду
|79
|Франк Кессье
|33
|Федерико Бернардески
|12
|Андреа Конти
73′82′
|5
|Миралем Пьянич
69′
|2
|Давиде Калабрия
|8
|Аарон Рэмси
|39
|Лукас Пакета
31′45′
|25
|Адриен Рабьо
69′
|10
|Хакан Чалханоглу
|14
|Блез Матюиди
|56
|Алексис Салемакерс
59′
|30
|Родриго Бентанкур
90′
|17
|Рафаэл Леан
|38
|Симоне Мураторе
|18
|Анте Ребич
59′82′
|16
|Хуан Куадрадо
77′
|33
|Раде Крунич
|12
|Алекс Сандру
|21
|Златан Ибрагимович
67′
|21
|Гонсало Игуаин
69′
|5
|Джакомо Бонавентура
|11
|Дуглас Коста
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)