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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола прокомментировал конфликт между Месси и «Барселоной»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, в данный момент возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал конфликт между нападающим каталонцев Лионелем Месси и руководством команды. Его слова приводит Goal.

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Источник: AFP 2020

Гвардиола посчитал, что форварду не стоит уходить от каталонцев.

Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в «Барселоне».
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».

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До этого сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.

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