Гвардиола прокомментировал конфликт между Месси и «Барселоной»

Гвардиола посчитал, что форварду не стоит уходить от каталонцев.
Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в «Барселоне».
Хосеп Гвардиолаглавный тренер «Манчестер Сити»
3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».
До этого сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.