Гвардиола прокомментировал конфликт между Месси и «Барселоной»

Источник: AFP 2020

Гвардиола посчитал, что форварду не стоит уходить от каталонцев.

Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в «Барселоне». Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».

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