Ибрагимович: «Милан» мог бы выиграть скудетто со мной с начала сезона

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«Милан» во вторник на своем поле одержал волевую победу над лидером чемпионата «Ювентусом» со счетом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи, Ибрагимович реализовал пенальти на 62-й минуте, а на 67-й был заменен, после чего активно общался с одноклубниками. Швед вернулся в «Милан» в конце прошлого года.

Я президент, игрок и тренер. Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок. Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли скудетто. Златан Ибрагимович нападающий «Милана»

«Я стар, это не секрет. Возраст — это всего лишь число. Я хорошо работаю, в этом матче я сыграл больше, чем в прошлом. Чувствую себя хорошо, если честно, и я стараюсь всячески помогать команде», — добавил 38-летний шведский форвард.

Отвечая на вопрос, останется ли он в «Милане» в следующем сезоне, Ибрагимович заявил: «Посмотрим».

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«Мне 38 лет, у меня иное физическое состояние, чем раньше, но я разумно отношусь к этому. Я не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет, — сказал он. — Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде, клубу и болельщикам».