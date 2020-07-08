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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава и условиях контракта

Форвард провел 20 матчей за сборную Бразилии и выигрывал Кубок УЕФА.

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Источник: Instagram

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав стал игроком «Кайрата», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 36-летнего форварда подписан на шесть месяцев с возможностью продления. О своем переходе Лав объявил 23 июня.

Источник: Instagram

Последним клубом Лава был «Кориантианс», за который он забил пять голов в 29 матчах чемпионата Бразилии в 2019 году. На родине форвард также выступал за «Палмейрас» и «Фламенго», в Европе — за российский ЦСКА, «Монако» из чемпионата Франции и турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», а в Азии — за китайский «Шаньдун Лунэн». За сборную Бразилии Лав провел 20 матчей и забил четыре гола.

Источник: Instagram

В «Кайрате» форвард будет выступать под девятым номером.

С ЦСКА Лав трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, с «Кориантиансом» выиграл чемпионат России, а с «Шэньдун Лунэн» завоевал Кубок Китая. В составе сборной Бразилии новичок «Кайрата» в 2007 году стал победителем Кубка Америки.

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