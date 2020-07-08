«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава и условиях контракта

Последним клубом Лава был «Кориантианс», за который он забил пять голов в 29 матчах чемпионата Бразилии в 2019 году. На родине форвард также выступал за «Палмейрас» и «Фламенго», в Европе — за российский ЦСКА, «Монако» из чемпионата Франции и турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», а в Азии — за китайский «Шаньдун Лунэн». За сборную Бразилии Лав провел 20 матчей и забил четыре гола.