Лисакович стал автором лучшего гола 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победной гостевой игре с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (4:1) Виталий Лисакович оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, эффектно забитый на 57-й минуте встречи.