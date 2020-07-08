Лисакович стал автором лучшего гола 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победной гостевой игре с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (4:1) Виталий Лисакович оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, эффектно забитый на 57-й минуте встречи.
Кроме того, Виталий Лисакович был признан лучшим игроком прошлого тура. Сейчас он вместе с узбекским форвардом Джасурбеком Яхшибоеым возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси, забив девять мячей.
Турнирное положение: «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), БАТЭ — 30 (16), «Неман» — 29 (15), «Энергетик-БГУ» — 29 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 23 (16), «Ислочь» — 23 (16), «Витебск» — 22 (16), «Рух» — 22 (16), «Славия» — 21 (16), «Слуцк» — 18 (16), «Городея» — 16 (16), «Минск» — 15 (14), «Смолевичи» — 11 (15), «Белшина» — 7 (16).
10 июля. «Смолевичи» — «Ислочь»;
11 июля. «Белшина» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Славия», «Шахтер» — «Городея»;
12 июля. «Энергетик-БГУ» — «Рух», «Динамо» (Минск) — «Минск», «Витебск» — «Неман».
Матч «Динамо» (Брест) — «Слуцк» перенесен на 12 августа.