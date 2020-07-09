10 страшных ошибок президента «Барселоны». Можно ли было их избежать?

Источник: AP 2020

Увольнение Субисарреты с поста спортивного директора

Бывший вратарь и спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета | Источник: AP 2020

Бывший вратарь «Барселоны» Андони Субисаррета работал на посту спортивного директора клуба с 2010-го по январь 2015-го. За это время он помог Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике построить две команды, выигравшие требл. Среди его приобретений — Давид Вилья, Хавьер Маскерано, Жорди Альба, Луис Суарес, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Штеген.

Разумеется, были у Суби и промахи. Сеск Фабрегас и Алексис Санчес не заиграли в команде так, как от них ждали. Но, во-первых, того же Сеска звала в Каталонию вся основа «Барсы» (помните, как после победы на Евро-2012 на него надевали сине-гранатовую футболку?). А во-вторых, обоих он в итоге продал дороже, чем купил. Что же касается «грязно» оформленного трансфера Неймара, то над ним работал Сандро Росель лично.

Росель нанимал и Субисаррету, который не особенно скрывал антипатии к его преемнику. Когда на «Барселону» наложили запрет на регистрацию новичков, спортивный директор публично возложил за это вину на Бартомеу. Тот запомнил, и дождавшись серии неудачных результатов команды, отправил легенду в отставку.

Можно ли этого было избежать: Субисаррета, конечно, сам усугубил ситуацию, не сумев удержать язык за зубами. Но он был только первым в длинном ряду именитых персон «Барсы», которые посчитали работу с Бартомеу слишком токсичной. Позже от хорошего поста в администрации клуба откажется Пуйоль, а Хави до сих пор не спешит возглавлять команду.

К чему это привело: Спортивным директором «Барселоны» стал игравший когда-то в клубе при Кройффе Роберто Фернандес. При нем каталонцы стали за бешеные деньги покупать игроков, которые совершенно не усиливали состав: Туран (34 млн), Андре Гомеш (37 млн), Пако Алькасер (30 млн), Люка Динь (16.5 млн), Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн). Сменившего Роберто Абидаля пока оценивать рано, хотя трансферы Малкома и Гризманна уже выглядят не очень хорошо. Но зато экс-защитник «Барсы» успел заочно поругаться с Месси в соцсетях. Главный итог — «Барса» нормально не укрепляла состав с 2014 года.

Потеря Неймара

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар | Источник: AFP 2020

Летом 2017-го грянула медийная бомба, когда «ПСЖ» выложил 222 млн евро в качестве суммы отступных за Неймара. Бразилец, которого считали потенциальным наследником Месси в Каталонии, уехал за статусом главной звезды Парижа.

Можно ли этого было избежать: Когда мы говорим, что «Неймар сам захотел уехать», надо иметь в виду, что любое желание чем-то продиктовано. Неймар был не просто высококлассным футболистом в команде, он был краеугольным камнем проекта «Барселоны» в постгвардиоловскую эпоху. Следовательно, чтобы избежать колоссальных спортивных и репутационных потерь, руководство могло приложить какие-либо усилия, чтобы у Неймара не росло желание «попробовать что-то новое».

Бразильца обижало, что он всегда остается в тени Месси? Значит, не надо забывать о его честолюбии. Каталонские спортивные газеты облизывают аргентинца ежедневно, почему бы не дать им команду сделать акцент и на Неймаре? Не надо было избавляться от лучшего друга Неймара в «Барсе» — Дани Алвеса, который и после ухода провел три сезона на высоком уровне. Или что, «Барса» нашла правого защитника посильнее? Особенные игроки требуют особенного отношения.

А еще не надо было злить боссов «ПСЖ» попыткой переманить у них Марко Верратти типично каталонским способом — подначивая игрока бойкотировать тренировочный процесс. Катарские шейхи отомстили самым изощренным способом.

К чему это привело: «Барса» лишилась лучшей тройки нападения на планете и стала истерично пытаться заменить Неймара, переплачивая за Коутинью, Дембеле, Малкома и Гризманна. В итоге ушли в минус и не получили нормального варианта на левый фланг до сих пор.

Назначение Эрнесто Вальверде

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде | Источник: AP 2020

В мае 2017 года стало известно, что Луиса Энрике на посту главного тренера каталонской команды сменит Эрнесто Вальверде. Вальверде как тренер не выигрывал ничего, кроме чемпионата Греции и Суперкубка Испании. Его предыдущая история в «Барсе» была весьма условной — два сезона в качестве резервиста в конце восьмидесятых. Хотя после успехов Гвардиолы и Энрике, а также провала Таты Мартино в клубе вроде бы решили, что успеха в таком нетипичном клубе может добиться только «свой человек». Самое главное, команды Вальверде всегда играли в абсолютно другой футбол, чем тот, что проповедовался в столице Каталонии.

Можно ли этого было избежать: Когда Луис Энрике проводил последнюю тренировку с командой, он был убежден, что его преемником станет помощник Хуан Карлос Унсуэ. В поддержку этой кандидатуры высказывался, например, Иван Ракитич: «Он работает здесь много лет, хорошо нас знает». Среди кандидатов также назывался вечный претендент в тренеры «Барсы» Роналд Куман. Нельзя гарантировать, что эти двое добились бы с командой лучших результатов, чем Вальверде, но по игровому профилю они подходили куда лучше.

К чему это привело: «Барселона» выиграла два чемпионата Испании подряд и ошеломительно провалилась в Лиге чемпионов, позволив сначала «Роме», а затем «Ливерпулю» совершить удивительные камбеки. Команду постоянно критиковали болельщики за слишком скучный и прагматичный футбол, а также за бесхарактерность.

Приобретение Коутинью, Дембеле и Малкома

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью | Источник: AFP 2020

Как мы уже отметили, в попытках заменить Неймара «Барса» стала разбрасываться деньгами, полученными за трансфер бразильца. Представляя Коутинью, президент Бартомеу заявил, что этот футболист сможет заменить Андреса Иньесту, хотя по игровым параметрам их сравнивать нельзя. Дембеле и Малком также не показали, за что там было платить такие деньги. Но самое главное, эти трансферы и последовавшие конфликты игроков с Вальверде продемонстрировали, что руководство «Барселоны» вообще не интересуется мнением тренера по поводу того, кто ему нужен. Купили тебе дорогого футболиста — работай.

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Можно ли этого было избежать: Разумеется. В нормально функционирующих клубах, каким была и «Барселона» продолжительное время, спортивный директор работает в паре с главным тренером для того, чтобы определить, какие игроки нужны для воплощения тренерских идей. Если бы Бартомеу забыл об уязвленной гордости, то позволил бы подчиненным подобрать куда менее дорогие и куда более востребованные варианты. И ведь в истории «Барсы» такие случаи уже бывали: когда в 2000 году клуб потерял Луиша Фигу, президент Жоан Гаспар тоже скупил все, что шевелилось тогда на трансферном рынке, переплатив за переоцененную молодежь.

К чему это привело: У «Барселоны» осталось так мало денег, что она вынуждена сдавать собственную молодежь в аренду, лишь бы разгрузить платежную ведомость. Чемпионат доигрывают с кучей дублеров в заявке и без какой-либо глубины состава.

Слежка за футболистами «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу | Источник: AFP 2020

В конце 2017 года «Барселона» заключила контракт с компанией I3 Ventures для улучшения имиджа клуба в соцсетях. По сведениям прессы, Бартомеу понимал под этим улучшение непосредственно своего имиджа. В то же время люди, чей авторитет мог ему навредить — Месси, Пике, Хави и потенциальный кандидат на его место Виктор Фонт — подвергались виртуальной обструкции.

Можно ли этого было избежать: Сложно найти здесь другой вариант, кроме как изначально не пускать Бартомеу в администрацию клуба, но справедливости ради надо сказать, что традиции шпионажа и черного пиара в отношении своих же в «Барселоне» имели место и при предыдущих президентах — Жоане Лапорте и Сандро Роселе.

К чему это привело: К тому, что авторитет Бартомеу среди ветеранов «Барсы» (Пике и Месси, в первую очередь) снизился до нуля.

Есть мнение, что одна из проблем каталонцев в том, что группировка лидеров команды подмяла под себя всех и играет как хочет, игнорируя инструкции тренеров. Но представьте, каково находиться в обстановке, когда твои работодатели организовывают против тебя медийную кампанию. Тут поневоле начнешь доверять только тем, кого знаешь много лет.

Приобретение Антуана Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн | Источник: Reuters

Летом 2018 года, во время чемпионата мира, Антуан Гризманн сыграл в Леброна Джеймса и снял документальную картину «La Decision», в которой он как бы принимал решение — уходить ему из «Атлетико» или нет. Замысел не поняли ни в Мадриде, ни в Барселоне, особенно после того, как Гризманн в отличие от Леброна решил остаться. В 2019 году он все-таки перешел в «Барселону» за 120 млн евро. Кто в восторге от этого трансфера, поднимите руку.

Можно ли этого было избежать: До сих пор интересно, неужели в окружении Бартомеу не нашлось человека, который бы доходчиво ему объяснил, что при Месси на поле КПД Гризманна упадет раза в два? Что при освобожденных от черновой работы Месси и Суаресе именно французу придется ею заниматься? Что ему комфортнее играть на тех позициях, которые в команде заняты? Если бы такой человек нашелся, то очередного ненужного трансфера можно было избежать.

К чему это привело: Гризманн не стал не то что Леброном Джеймсом, но даже надежным помощником Леброна. Талант Гризманна просто тратится впустую. Постоянно говорят, что ветераны «Барсы» француза не очень жалуют, во что охотно верится, учитывая минимальную игровую взаимосвязь между ним и Месси.

Замена Вальверде на Сетьена посреди сезона

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен | Источник: Reuters

В XXI веке «Барселона» лишь дважды увольняла тренеров посреди сезона. В 2003 году в отставку был отправлен Луи ван Гал — тогда каталонцы находились на 12 месте в таблице, всего в трех очках от зоны вылета. Вальверде был уволен, когда «Барса» находилась на первой строчке в чемпионате и выиграла группу в Лиге чемпионов. На его место был назначен Кике Сетьен, хотя первоначально в качестве замены рассматривался Хави. Получается, тренер, формально не провалившийся нигде в данном сезоне (проиграл только Суперкубок Испании) был заменен на специалиста из категории «если не сработают план А и план Б».

Можно ли этого было избежать: Да! С характеристикой «не соответствуют нашим представлениям о стиле игры» можно было уволить либо летом 2019-го, либо дав доработать сезон-2019/20. Во-первых, в межсезонье проще найти адекватную замену. Во-вторых, новый тренер получил бы возможность провести полноценную предсезонку с командой. Что вообще-то необходимо, когда речь идет о полной тактической перезагрузке.

К чему это привело: Лидеры «Барсы», которые очень уважали и защищали Вальверде, восприняли в штыки решение руководства и без энтузиазма встретили приход Сетьена. Еще хуже получилось с помощником Сетьена, который без какого-либо уважаемого футбольного прошлого позволил себе орать на лидеров команды по поводу и без во время матчей. От этого желания следовать инструкциям тренерского штаба не прибавилось. Естественно, попытка трансформироваться на лету тоже привела к издержкам — «Барса» потеряла первое место в таблице и близка к тому, чтобы проиграть чемпионат.

Приобретение Мартина Брейтуэйта

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт | Источник: AP 2020

20 февраля «Барселона» заплатила «Леганесу» 18 миллионов отступных и подписала нападающего Мартина Брейтуэйта вне трансферного окна. Это стало возможным благодаря экзотическому правилу Ла Лиги, согласно которому клуб имеет право приобрести игрока из своего же чемпионата, если он из-за травмы на долгий срок потерял футболиста. У «Барсы» травмировался Усман Дембеле.

Можно ли этого было избежать: Давайте подумаем, кто бы мог заменить травмированного Дембеле? Может быть, проданный за 21 млн евро Пако Алькасер? Или проданный за 13 млн евро Денис Суарес? Отданный в аренду Рафинья? А, еще лучше — отданный в аренду уже зимой (!) Карлес Перес. Сэкономить, чтобы потом потратить побольше — уровень стратегических решений в «Барселоне» при Бартомеу.

К чему это привело: Пока «Барселона» заплатила 18 млн евро за 324 минуты Брейтуэйта на поле и один гол. «Леганес», у которого по сути отобрали лучшего бомбардира без возможности его кем-либо заменить, после возобновления чемпионата забил четыре мяча в семи матчах и готовится вылететь во второй дивизион.

Обмен Артура на Пьянича

Бывший полузащитник «Барселоны» Артур | Источник: AFP 2020

Одна из самых свежих историй — замена 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Трансфер, который составлен в первую очередь по экономическим причинам (это мы объясняли здесь), служит еще одной иллюстрацией дисфункциональности «Барселоны» как организации. Более молодой и перспективный футболист, который хочет играть именно в этой команде, вынужден покинуть клуб из-за ряда стратегических ошибок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--865c68b01c39767cf5dd" data-vnd="865c68b01c39767cf5dd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=865c68b01c39767cf5dd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно ли этого было избежать: Да, если бы в клубе сохранялось понимание, в какой футбол должна играть команда. Иньеста и Хави, когда выпускались из академии Ла Масия, прекрасно себе представляли, в какой футбол будет играть основная команда. Сейчас такой концепции нет. И игрок, «который заменит Хави», оказался просто не востребован.

К чему это привело: Посмотрим через пару сезонов. Пока привело только к разбитому сердцу Артура.

Игнорирование воспитанников академии

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч | Источник: AFP 2020

25 ноября 2012 года «Барселона» одновременно выпустила на поле 11 воспитанников своей академии. Сейчас на поле имеют реальные шансы выйти только семеро, причем четверым из них уже за 30. Сержи Роберто, Рики Пуч и Ансу Фати — вот и все, чем может похвастать сейчас академия Ла Масия. По окончании эпохи Гвардиолы-Вилановы «Барселона» стала все дальше отходить от практики использования кантеранос и все ближе приближаться к статусу очередного богатенького клуба, массово закупающего легионеров.

Можно ли этого было избежать: И да, и нет. Да, если бы подбирались ориентированные на молодежь специалисты или хотя бы те, кто досконально знает систему клуба (например, тот же Унсуэ вместо Вальверде). Но в то же время Гвардиола приходил в команду после кризиса, будучи тренером «Барсы Б». Все последующие тренеры уже принимали коллектив, от которого ждали побед не то что во всех турнирах, а в каждом матче. В таких условиях очень сложно доверять молодым игрокам.

К чему это привело: Лозунг «больше, чем клуб» всегда раздражал поклонников других команд, но у фанатов «Барсы» был весомый аргумент: играем и побеждаем своими. Теперь же «Барселона» вряд ли чем-то радикально отличается от других топ-клубов — хоть стилистически, хоть по подбору кадров.