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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о переходе португальского футболиста

Экс-капитан «Иртыша» Карлос Фонсека cтал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайцев.

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Контракт Фонсеки с клубом рассчитан на один год. Для португальца «Тобол» стал вторым казахстанским клубом — с 2015 года полузащитник выступал за «Иртыш», за который провел 127 матчей в чемпионате, забил 19 голов, отдал 13 ассистов и стал бронзовым призером КПЛ-2016.

30 мая Фонсека стал свободным агентом, так как «Иртыш» объявил о снятии с КПЛ по финансовым причинам. В борьбу за португальца, которого хотели подписать «Кайсар», «Окжетпес» и «Кызыл-Жар СК», «Тобол» включился в начале июля.

32-летний Фонсека до Казахстана выступал в Болгарии за «Славию» и «Черноморец», а на родине играл за «Фейеренсе», с которым успел провести один сезон в высшей лиге, «Тирсенсе» и «Санта-Марию».

Для «Тобола» Фонсека стал вторым новичком за день — ранее костанайцы объявили о переходе защитника сборной Казахстана Сергея Малого, который начинал сезон в «Астане».

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