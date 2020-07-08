«Тобол» объявил о переходе португальского футболиста

Контракт Фонсеки с клубом рассчитан на один год. Для португальца «Тобол» стал вторым казахстанским клубом — с 2015 года полузащитник выступал за «Иртыш», за который провел 127 матчей в чемпионате, забил 19 голов, отдал 13 ассистов и стал бронзовым призером КПЛ-2016.

30 мая Фонсека стал свободным агентом, так как «Иртыш» объявил о снятии с КПЛ по финансовым причинам. В борьбу за португальца, которого хотели подписать «Кайсар», «Окжетпес» и «Кызыл-Жар СК», «Тобол» включился в начале июля.

32-летний Фонсека до Казахстана выступал в Болгарии за «Славию» и «Черноморец», а на родине играл за «Фейеренсе», с которым успел провести один сезон в высшей лиге, «Тирсенсе» и «Санта-Марию».