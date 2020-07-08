Футболисты клуба казахстанской премьер-лиги массово заболели

По его данным, некоторые из футболистов успели полежать в больнице. Есть ли случаи коронавируса, пока не уточняется.

«Парни болеют, лежат с температурой. Но коронавирус у них или нет — неизвестно. У кого-то есть симптомы», — написал Кожахмет.

3 июля премьер-лига была приостановлена во второй раз за сезон. Причиной стало решение о вводе с 5 июля жесткого карантина в Казахстане в связи с распространением COVID-19.