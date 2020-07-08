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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты клуба казахстанской премьер-лиги массово заболели

В талдыкорганском «Жетысу» более половины состава жалуются на плохое самочувствие. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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По его данным, некоторые из футболистов успели полежать в больнице. Есть ли случаи коронавируса, пока не уточняется.

«Парни болеют, лежат с температурой. Но коронавирус у них или нет — неизвестно. У кого-то есть симптомы», — написал Кожахмет.

3 июля премьер-лига была приостановлена во второй раз за сезон. Причиной стало решение о вводе с 5 июля жесткого карантина в Казахстане в связи с распространением COVID-19.

1 июля «Жетысу» в Алматы проиграл «Кайрату» со счетом 0:3, потерпев первое поражение в сезоне. В марте семиреченцы победили «Каспий» (2:0) и сыграли вничью с «Тоболом» (0:0).

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