Футболисты клуба казахстанской премьер-лиги массово заболели
В талдыкорганском «Жетысу» более половины состава жалуются на плохое самочувствие. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
В талдыкорганском «Жетысу» более половины состава жалуются на плохое самочувствие. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
По его данным, некоторые из футболистов успели полежать в больнице. Есть ли случаи коронавируса, пока не уточняется.
«Парни болеют, лежат с температурой. Но коронавирус у них или нет — неизвестно. У
3 июля
1 июля «Жетысу» в Алматы проиграл «Кайрату» со счетом 0:3, потерпев первое поражение в сезоне. В марте семиреченцы победили «Каспий» (2:0) и сыграли вничью с «Тоболом» (0:0).