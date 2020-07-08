Кто-то лишний? Как поменяется атака «Кайрата» с приходом Вагнера Лава

В «Кайрате"-2020 явным лидером атаки стал перешедший зимой из «Актобе» Абат Аймбетов. Лучший бомбардир КПЛ-2019 из числа казахстанцев не стал долго запрягать, а сразу обозначился в качестве главного голеадора клуба.

На его фоне главный бомбардир предыдущего сезона в «Кайрате» и ярко проявивший себя в 2018 году в клубе Адеринсола Эсеола в 2020-м сезон и-за пандемии коронавируса сезон для себя, по сути, так так и не начал. В случае скорого возобновления чемпионата о состоянии формы украинца остается только догадываться.

В трех матчах в начале КПЛ-2020 Эсеола не отметился забитыми голами. Для него это один из худших стартов за время выступлений в Казахстане. По статистическим показателям Эсеолу сейчас обходит даже 22-летний казахстанец Артур Шушеначев, которому никак не отводились ключевые роли в атаке «Кайрата».

В предыдущие сезоны отличный дуэт с Эсеолой составлял Мартон Эппель. На двоих в 2019 году они забили 35 мячей. Стоит признаться, что венгр по сравнению с украинцем смотрелся более прагматичным в реализации моментов. Однако контракт с Эппелем не был продлен, и он отправился в Бельгию.

Сейчас, похоже, что Эсеола с приездом такого исполнителя, как Лав, рискует отойти на второй план, если не воспользуется шансом, который будет у него. Станет ли это дополнительной мотивацией для украинца или нет, пока неизвестно.

Схема Алексея Шпилевского предусматривает игру с двумя форвардами. Это подтверждается упомянутыми выше Эсеолой и Эппелем. В нынешнем сезоне активно и, что самое главное, успешно работает связка Аймбетов — Шушеначев.

Сейчас главный вопрос состоит в том, удастся ли Лаву начать карьеру в Казахстане и эффективно и проявить себя, как Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, или с его именем будет связана исключительно маркетинговая составляющая. Одно можно сказать точно: Лав подписывался не для сидения в запасе и как минимум претендует на основные роли в атаке команды.

8 июля Лав, уже находящийся в Алматы, официально был представлен в качестве игрока «Кайрата». Контракт с ним рассчитан на шесть месяцев, с возможностью продления. Благодаря карантинным мерам впереди у алматинцев еще 16 матчей в премьер-лиге, кроме того клуб ожидает участие в Лиге Европы.

Ранее стали известны стали известны детали контракта Лава и его зарплата. В «Кайрате» форвард будет выступать под девятым номером.

Напомним, 1 июля состоялись матчи третьего тура КПЛ-2020. Они стали первыми с 16 марта — тогда турнир остановили из-за введения в стране режима ЧП. 3 июля вновь было объявлено о приостановке КПЛ из-за осложнения эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом в стране.