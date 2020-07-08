Лучший футболист Казахстана-2002 оценил шансы Исламхана заиграть в России
Полузащитнику Бауыржану Исламхану по силам проявить себя в клубах российской
Полузащитнику Бауыржану Исламхану по силам проявить себя в клубах российской
«Я не следил углубленно за его выступлениями в последнее время. По своему потенциалу он способен спокойно играть в командах РПЛ ниже первых
Напомним, что Исламхан, покинув «Кайрат» в статусе свободного агента, в начале 2020 года отправился на просмотр в российский «Зенит». В конце января казахстанец перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ.
1 июля Исламхан стал свободным агентом после завершения контракта с «Аль-Айном». До досрочного финиша чемпионата ОАЭ
Ранее Исламхан выступал за «Кайрат», «Астану, российскую «Кубань», где играл только за дубль, и родной «Тараз». В сборной Казахстана хавбек дебютировал в 2012 году.
Представитель Исламхана Марат Арчегов в мае сообщил об интересе к игроку от клубов из России и Италии.