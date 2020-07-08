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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший футболист Казахстана-2002 оценил шансы Исламхана заиграть в России

Полузащитнику Бауыржану Исламхану по силам проявить себя в клубах российской премьер-лиги, которые располагаются вне первой шестерки команд, заявил лучший футболист Казахстана-2002 Евгений Ловчев. Экс-игрок национальной сборной и многих казахстанских клубов в комментарии корреспонденту Vesti.kz не исключил возможность того, что Исламхан может претендовать и на попадание в более статусные клубы.

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«Я не следил углубленно за его выступлениями в последнее время. По своему потенциалу он способен спокойно играть в командах РПЛ ниже первых пяти-шести команд в турнирной таблице — это на сегодняшний день, в случае должного прогресса может играть в более статусных клубах. Уверен, футболист и его окружение выберут оптимальный клуб для дальнейшего развития карьеры Бауыржана», — сказал Ловчев.

Напомним, что Исламхан, покинув «Кайрат» в статусе свободного агента, в начале 2020 года отправился на просмотр в российский «Зенит». В конце января казахстанец перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ.

1 июля Исламхан стал свободным агентом после завершения контракта с «Аль-Айном». До досрочного финиша чемпионата ОАЭ из-за пандемии коронавируса он провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Ранее Исламхан выступал за «Кайрат», «Астану, российскую «Кубань», где играл только за дубль, и родной «Тараз». В сборной Казахстана хавбек дебютировал в 2012 году.

Представитель Исламхана Марат Арчегов в мае сообщил об интересе к игроку от клубов из России и Италии.

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