Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу среди женских команд

Сегодня лидер нынешнего национального чемпионата минское «Динамо-БГУФК» в повторном четвертьфинальном матче снова обыграл серебряного призера прошлого чемпионата страны минскую «Зорку-БДУ» с результатом 5:3. В первой встрече они победили со счетом 6:0.

Гродненский «Неман» на своем поле разгромил воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 12:0. В Бресте гродненские футболистки также были сильнее — 6:0.

Спортсменки «Бобруйчанки» дома встречались с могилевским «Днепром» и выиграли с минимальным преимуществом — 2:1. В Могилеве счет также был в пользу бобруйских футболисток — 3:2.