Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу среди женских команд
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женских команд определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женских команд определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня лидер нынешнего национального чемпионата минское «Динамо-БГУФК» в повторном четвертьфинальном матче снова обыграл серебряного призера прошлого чемпионата страны минскую «Зорку-БДУ» с результатом 5:3. В первой встрече они победили со счетом 6:0.
Гродненский «Неман» на своем поле разгромил воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 12:0. В Бресте гродненские футболистки также были сильнее — 6:0.
Спортсменки «Бобруйчанки» дома встречались с могилевским «Днепром» и выиграли с минимальным преимуществом — 2:1. В Могилеве счет также был в пользу бобруйских футболисток — 3:2.
Нынешние обладатели Кубка и чемпионки страны футболистки «Минска» вступят в борьбу с полуфинала. Женская команда ФК «Минск» выигрывала Кубок восемь раз, десять трофеев у «Бобруйчанки», могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза обладательницами Кубка становились спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».