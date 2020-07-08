«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в домашнем матче АПЛ со счётом 5:0

Голы за «горожан» забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок «Ньюкасла» Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.



«Манчестер Сити» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионский титул.



В других матчах тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).