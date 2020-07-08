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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в домашнем матче АПЛ со счётом 5:0

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

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Источник: AP 2020

Голы за «горожан» забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок «Ньюкасла» Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.

«Манчестер Сити» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионский титул.

В других матчах тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

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Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 2:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 348.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаСтив Брюс
Голы
Габриэл Жезус(Давид Сильва)10′
Рияд Махрез(Кевин Де Брейне)21′
Федерико Фернандес58′
Давид Сильва65′
Рахим Стерлинг(Давид Сильва)90+1′
Составы команд
31Эдерсон
1Мартин Дубравка
5Джон Стоунс
5Фабиан Шер
11Александр Зинченко
18Федерико Фернандес
30Николас Отаменди
22ДеАндре Йедлин
17Кевин Де Брейне
28Дэнни Роуз
21Давид Сильва
42Набиль Бенталеб
27Жоау Канселу
45′
17Эмиль Крафт
84′
2Кайл Уокер
13Йосинори Муто
16Родриго Эрнандес
45′
8Джонджо Шелви
66′
8Илкай Гюндоган
19Хавьер Манкильо
47Фил Фоуден
61′
11Мэтт Ритчи
84′
7Рахим Стерлинг
30Кристиан Атсу
9Габриэл Жезус
61′
23Валентино Лазаро
66′
20Бернарду Силва
43Мэттью Лонгстафф
26Рияд Махрез
75′
9Жоэлинтон
66′
69Томми Дойл
12Дуайт Гэйл
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)6
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
12Фолы7
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭндрю Мэдли(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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