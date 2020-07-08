«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в домашнем матче АПЛ со счётом 5:0
В матче 34-го тура английской
В матче 34-го тура английской
Голы за «горожан» забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок «Ньюкасла» Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.
«Манчестер Сити» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской
В других матчах тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
|Хосеп Гвардьола
|Стив Брюс
|Габриэл Жезус(Давид Сильва)
|10′
|Рияд Махрез(Кевин Де Брейне)
|21′
|Федерико Фернандес
|58′
|Давид Сильва
|65′
|Рахим Стерлинг(Давид Сильва)
|90+1′
|31
|Эдерсон
|1
|Мартин Дубравка
|5
|Джон Стоунс
|5
|Фабиан Шер
|11
|Александр Зинченко
|18
|Федерико Фернандес
|30
|Николас Отаменди
|22
|ДеАндре Йедлин
|17
|Кевин Де Брейне
|28
|Дэнни Роуз
|21
|Давид Сильва
|42
|Набиль Бенталеб
|27
|Жоау Канселу
45′
|17
|Эмиль Крафт
84′
|2
|Кайл Уокер
|13
|Йосинори Муто
|16
|Родриго Эрнандес
45′
|8
|Джонджо Шелви
66′
|8
|Илкай Гюндоган
|19
|Хавьер Манкильо
|47
|Фил Фоуден
61′
|11
|Мэтт Ритчи
84′
|7
|Рахим Стерлинг
|30
|Кристиан Атсу
|9
|Габриэл Жезус
61′
|23
|Валентино Лазаро
66′
|20
|Бернарду Силва
|43
|Мэттью Лонгстафф
|26
|Рияд Махрез
75′
|9
|Жоэлинтон
66′
|69
|Томми Дойл
|12
|Дуайт Гэйл
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эндрю Мэдли(Англия)