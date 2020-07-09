«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль и сделал результативную передачу

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 2 минуты полузащитник Джордан Хендерсон упрочил преимущество мерсисайдской команды в счёте, забив после передачи Салаха. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Брайтона» Леандро Троссард сократил отставание от «Ливерпуля». На 76-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



«Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, мерсисайдцы досрочно оформили чемпионский титул. «Брайтон» (36) — на 15-м месте.