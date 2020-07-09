«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль и сделал результативную передачу
В матче 34-го тура английской
В матче 34-го тура английской
На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 2 минуты полузащитник Джордан Хендерсон упрочил преимущество мерсисайдской команды в счёте, забив после передачи Салаха. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Брайтона» Леандро Троссард сократил отставание от «Ливерпуля». На 76-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской
|Грэм Поттер
|Юрген Клопп
|Леандро Троссар(Тарик Лемпти)
|45′
|Мохамед Салах(Наби Кейта)
|6′
|Джордан Хендерсон(Мохамед Салах)
|8′
|Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)
|76′
|1
|Мэтью Райан
|1
|Алиссон
|2
|Тарик Лемпти
85′
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Льюис Данк
|12
|Джо Гомес
89′
|15
|Адам Уэбстер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|33
|Дэн Берн
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Дэйл Стивенс
|11
|Мохамед Салах
|7
|Нил Мопей
|76
|Неко Уильямс
41′45′
|11
|Леандро Троссар
|26
|Эндрю Робертсон
|10
|Алексис Макаллистер
71′
|8
|Наби Кейта
61′
|8
|Ив Биссума
|3
|Фабинью
78′
|13
|Паскаль Гросс
71′
|14
|Джордан Хендерсон
80′
|18
|Аарон Муй
|7
|Джеймс Милнер
|24
|Дэйви Преппер
71′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
|44
|Аарон Конноли
|10
|Садио Мане
62′
|9
|Роберту Фирмину
87′
|18
|Такуми Минамино
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)