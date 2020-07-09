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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль и сделал результативную передачу

В матче 34-го тура английской Премьер-Лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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Источник: AP 2020

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 2 минуты полузащитник Джордан Хендерсон упрочил преимущество мерсисайдской команды в счёте, забив после передачи Салаха. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Брайтона» Леандро Троссард сократил отставание от «Ливерпуля». На 76-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, мерсисайдцы досрочно оформили чемпионский титул. «Брайтон» (36) — на 15-м месте.

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Брайтон & Хоув
1:3
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 348.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерЮрген Клопп
Голы
Леандро Троссар(Тарик Лемпти)45′
Мохамед Салах(Наби Кейта)6′
Джордан Хендерсон(Мохамед Салах)8′
Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)76′
Составы команд
1Мэтью Райан
1Алиссон
2Тарик Лемпти
85′
4Виргил ван Дейк
5Льюис Данк
12Джо Гомес
89′
15Адам Уэбстер
66Трент Александр-Арнолд
33Дэн Берн
5Джорджиньо Вайналдум
6Дэйл Стивенс
11Мохамед Салах
7Нил Мопей
76Неко Уильямс
41′45′
11Леандро Троссар
26Эндрю Робертсон
10Алексис Макаллистер
71′
8Наби Кейта
61′
8Ив Биссума
3Фабинью
78′
13Паскаль Гросс
71′
14Джордан Хендерсон
80′
18Аарон Муй
7Джеймс Милнер
24Дэйви Преппер
71′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
61′
44Аарон Конноли
10Садио Мане
62′
9Роберту Фирмину
87′
18Такуми Минамино
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)19
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые10
7Фолы15
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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