Двойной успех «Барсы»: «Реал» стал ближе, «Эспаньол» отправлен в сегунду
Одержав победу с минимальным счетом (1:0),
Одержав победу с минимальным счетом (1:0),
Вдохновенная игра «Барселоны» в гостях у «Вильярреала» (3:1) резко изменила градус настроения в каталонском клубе. Настолько, что хотелось верить предматчевым заявлениям Кике Сетьена, который в очередной раз заручился публичной поддержкой президента клуба Жозе Бартомеу и уверял: обогнать «Реал» еще можно, и это доказывает математика. Правда,
В такую щедрость Зинедина Зидана поверить сложно, а скорее — невозможно. Но разве интрига это плохо? Совсем наоборот, так что воспрянувшая духом «Барса» имела основания надеяться на то, что ее давление на натужно побеждавший в двух последних матчах «Реал» усилится, и лидер
Ракитич сменил Видаля в тройке центральных полузащитников при расстановке 4−3−1−2, но в этот раз она оказалась не так эффективна, как в Вильярреале. Там приблизившиеся к лигочемпионской четверке «подводники» не боялись раскрываться, тогда как «Эспаньол» в каждом дерби сосредотачивает основные силы в обороне. Еще одна характерная для таких матчей черта — обилие фолов. «Попугаи» в принципе жесткая команда, и как раз после встречи с ними
Однако турнирная ситуация несколько подкорректировала стиль гостей. Правила они нарушали только вынужденно, так как каждый отбор должен был не просто срывать атаку «Барсы», а начинать собственный контрвыпад. Именно так был организован первый в игре стопроцентный голевой момент. Эмбарба рванул в оставленную Жорди Альбой зону под длинную передачу, и, легко убежав от не успевшего на подстраховку Бускетса, дотащил мяч до угла площади ворот. Если бы не тер Штеген, хозяевам стало бы совсем туго.
«Эспаньол» около собственной штрафной не оставлял сопернику пространства, выстроив две линии обороны. При этом тройка центральных хавбеков располагалась очень близко к линии обороны, и очевидно, что эта часть плана Франсиско Руфете была направлена персонально против Месси. Лео не мог разогнаться, чтобы обыграться с
Кроме того, Месси с трудом находил альтернативные варианты, так как на флангах были расставлены другие ловушки. Крайние защитники «попугаев» постоянно опускались на одну линию с тройкой игроков в центре обороны, не давая пространства для включений Жорди Альбы и Нелсона Семеду. В результате к перерыву у «Барсы» не было ни одного верного момента, так как попытка Суареса подсечь мяч над вратарем и штрафной Месси тянули разве что на перспективный подход. В свою очередь «Эспаньол» едва не поймал в контратаке второй шанс, однако тер Штеген невероятным образом среагировал на срезку от ноги Лангле, а добивание Дидака Вилы пришлось в штангу.
Происходившее на поле отчасти напоминало нулевую ничью «Барсы» с «Севильей». Там у Сетьена не нашлось плана Б. Сейчас, — если он имелся, задумку тренера испортило глупое удаление Фати, который вышел вместо защитника Семеду. Юношу подвело чрезмерное желание проявить себя, и он так рьяно пошел в отбор, что получил прямую красную карточку. Правда, всего через три минуты вслед за ним за аналогичное нарушение против Пике в раздевалку отправился Лосано, и началась совсем другая игра. Формат «10 на 10» оказался на руку «Барсе», так как гости перестали успевать перекрывать все зоны, а исполнительское мастерство
Остальное было уже делом техники, которой у «Барсы» в избытке, тогда как проигравший шестой раз подряд «Эспаньол» не имел резервов, чтобы внести в игру перелом.
Андрей Кузичев
|Кике Сетьен
|Франсиско Руфете
|Луис Суарес
|56′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Родригес Диего Лопес
|3
|Жерар Пике
|15
|Сильва Давид Лопес
90+4′
|15
|Клеман Лангле
|17
|Дидак Вила
|18
|Жорди Альба
|18
|Леандро Кабрера
|5
|Серхио Бускетс
|20
|Бернардо Эспиноса
|20
|Сержи Роберто
|34
|Виктор Гомес
|10
|Лионель Месси
|26
|Поль Лосано
53′
|2
|Нелсон Семеду
45′
|11
|Гомес Рауль де Томас
45′
|31
|Ансу Фати
50′
|24
|Фернандо Калеро
66′
|4
|Иван Ракитич
90′
|10
|Серхи Дардер
|33
|Рональд Араухо
|21
|Марк Рока
86′
|9
|Луис Суарес
82′
|7
|У Лэй
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|23
|Адриан Эмбарба
74′
|17
|Антуан Гризманн
71′
|31
|Виктор Кампусано
|22
|Артуро Видаль
|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)