Двойной успех «Барсы»: «Реал» стал ближе, «Эспаньол» отправлен в сегунду

Источник: AFP 2020

Вдохновенная игра «Барселоны» в гостях у «Вильярреала» (3:1) резко изменила градус настроения в каталонском клубе. Настолько, что хотелось верить предматчевым заявлениям Кике Сетьена, который в очередной раз заручился публичной поддержкой президента клуба Жозе Бартомеу и уверял: обогнать «Реал» еще можно, и это доказывает математика. Правда, сине-гранатовым мало было самим пройти четыре последних тура без потерь — требовались еще две осечки «Реала» ценою в пять очков. Четырех не хватит, так как у мадридцев в случае идентичных показателей на финише будет преимущество за счет личных встреч.

В такую щедрость Зинедина Зидана поверить сложно, а скорее — невозможно. Но разве интрига это плохо? Совсем наоборот, так что воспрянувшая духом «Барса» имела основания надеяться на то, что ее давление на натужно побеждавший в двух последних матчах «Реал» усилится, и лидер наконец-то лишится спокойствия. Сами же каталонцы его как раз обрели и, несмотря на то, что два тура разделили всего три дня, в их стартовом составе произошла только одна замена.

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Ракитич сменил Видаля в тройке центральных полузащитников при расстановке 4−3−1−2, но в этот раз она оказалась не так эффективна, как в Вильярреале. Там приблизившиеся к лигочемпионской четверке «подводники» не боялись раскрываться, тогда как «Эспаньол» в каждом дерби сосредотачивает основные силы в обороне. Еще одна характерная для таких матчей черта — обилие фолов. «Попугаи» в принципе жесткая команда, и как раз после встречи с ними из-за серии ударов в голеностоп пауза потребовалась Азару, рискующему пропустить концовку сезона.

Однако турнирная ситуация несколько подкорректировала стиль гостей. Правила они нарушали только вынужденно, так как каждый отбор должен был не просто срывать атаку «Барсы», а начинать собственный контрвыпад. Именно так был организован первый в игре стопроцентный голевой момент. Эмбарба рванул в оставленную Жорди Альбой зону под длинную передачу, и, легко убежав от не успевшего на подстраховку Бускетса, дотащил мяч до угла площади ворот. Если бы не тер Штеген, хозяевам стало бы совсем туго.

«Эспаньол» около собственной штрафной не оставлял сопернику пространства, выстроив две линии обороны. При этом тройка центральных хавбеков располагалась очень близко к линии обороны, и очевидно, что эта часть плана Франсиско Руфете была направлена персонально против Месси. Лео не мог разогнаться, чтобы обыграться с кем-то из форвардов, а попытки пройти через частокол за счет короткого паса не приносили результата. Тем более, в спину полузащитникам «Барсы» все время дышал оттягивавшийся назад и помогавший в прессинге один из форвардов соперника.

Кроме того, Месси с трудом находил альтернативные варианты, так как на флангах были расставлены другие ловушки. Крайние защитники «попугаев» постоянно опускались на одну линию с тройкой игроков в центре обороны, не давая пространства для включений Жорди Альбы и Нелсона Семеду. В результате к перерыву у «Барсы» не было ни одного верного момента, так как попытка Суареса подсечь мяч над вратарем и штрафной Месси тянули разве что на перспективный подход. В свою очередь «Эспаньол» едва не поймал в контратаке второй шанс, однако тер Штеген невероятным образом среагировал на срезку от ноги Лангле, а добивание Дидака Вилы пришлось в штангу.

Происходившее на поле отчасти напоминало нулевую ничью «Барсы» с «Севильей». Там у Сетьена не нашлось плана Б. Сейчас, — если он имелся, задумку тренера испортило глупое удаление Фати, который вышел вместо защитника Семеду. Юношу подвело чрезмерное желание проявить себя, и он так рьяно пошел в отбор, что получил прямую красную карточку. Правда, всего через три минуты вслед за ним за аналогичное нарушение против Пике в раздевалку отправился Лосано, и началась совсем другая игра. Формат «10 на 10» оказался на руку «Барсе», так как гости перестали успевать перекрывать все зоны, а исполнительское мастерство сине-гранатовых проще всего реализовать на оперативном просторе. Едва он появился, Гризманн, Месси и преуспевший на отскоке Суарес сделали то, что требовалось. Так уругваец стал третьим снайпером за всю историю клуба (195 мячей) после Месси и Сесара Родригеса.

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Остальное было уже делом техники, которой у «Барсы» в избытке, тогда как проигравший шестой раз подряд «Эспаньол» не имел резервов, чтобы внести в игру перелом. Сине-гранатовые не только продолжили погоню за «Реалом», сократив отставание от лидера до одного очка, но и получили моральное удовлетворение. Принципиальный соперник обыгран в матчах ла лиги ровно 100 раз и минимум на год отправится в сегунду.