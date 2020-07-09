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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» или «Кайрат»? Новый гендиректор московского «Спартака» имел предложение из Казахстана

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов имел предложения из Казахстана. Об этом сообщил известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

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По его данным, Газизовым также интересовались другие клубы российской премьер-лиги. Названия казахстанских команд, которые хотели переманить функционера, Арустамян не уточнил.

Газизов работал в «Уфе», с которой прошел путь от третьего по силе дивизиона до премьер-лиги и участия в Лиге Европы. При нем клуб успешно работал на трансферном рынке: по данным «Чемпионата», семерка самых успешных продаж «Уфы» принесла 19,8 миллиона евро при затраченных 669 тысячах.

При Газизове в «Уфе» появился первый и пока единственный футболист из Казахстана. В 2018 году клуб в качестве свободного агента подписал форварда «Тараза» Еркебулана Сейдахмета, которого в 2019-м продал в «Кайрат» за 300 тысяч евро.

На посту гендиректора «Спартака» Газизов сменит уроженца Москвы Томаса Цорна, который с восьми лет живет в Германии.

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