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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Тяжелая ситуация влияет на игроков». Экс-тренер сборной Казахстана высказался о второй паузе в КПЛ

Длительная пауза в чемпионате Казахстана негативно влияет на игроков, считает экс-тренер сборной Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он оценил готовность участников еврокубков и предположил, в каких городах можно собрать участников премьер-лиги для проведения матчей.

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«Мы все прекрасно понимаем, что ситуация очень тяжелая, на сегодняшний день. Жизнь людей — она ни с чем не сравнима. Всем, нам надо беречь не только себя, но и друг друга. Я думаю, что это вынужденная мера и сколько она продлиться, никто не знает.

Что касается идеи о проведении матчей в одном месте, я бы, наверное, сделал игры в двух-трех городах, например, в Алматы, Шымкенте и Таразе. Они расположены близко и стадионы везде нормальные, и базы есть. Наверное, клубам на уступки по условиям размещения в гостиницах надо пойти.

Относительно календаря — я не думаю, что сократят до одного круга. Два круга — это оптимально, потому что и так 11 туров убрали, но и футболистам находится в течении шести месяцев на сборах тяжело не только психологически, но и физически. Нет соревновательного периода, есть, только подготовительный. Это тоже накладывает свой отпечаток.

Сейчас тяжело судить о готовности наших представителей в еврокубках. В матче «Кайрата» и «Жетысу» преимущество было на стороне алматинцев. Физически и по работе с мячом они превосходили соперника. Я думаю, что «Жетысу» не смог в этом матче впечатлить.

«Ордабасы» в игре с «Шахтером» столкнулся с тем, что соперник большую часть игры провел в обороне. Они правильно выстроились и нашелся человек, который решил исход матча. «Ордабасы» в основном бил издалека, их старались близко к воротам не подпускать. Жоао Пауло активнее всех проявил себя у шымкентцев, но партнеры его как-то не поддержали.

Матч «Кайсар» — «Тараз» тоже интересным получился. У «Кайсара» не было главного бомбардира, Элгуджи Лобжанидзе, который в предыдущих матчах решал исход. «Тараз» неплохо выглядел. Там Тони Силва играет роль первой скрипки.

Ну, а об «Астане» сказать нечего — клуб пропускал тур. Тяжелая ситуация, все влияет на настроение футболистов и тренеров. Трудно в таких условиях готовить команду, — заявил Масудов.

Напомним, 1 июля состоялись матчи третьего тура чемпионата Казахстана. Они стали первыми с 16 марта — тогда турнир остановили из-за режима ЧП. 3 июля вновь было объявлено о приостановке турнира из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом в стране. Пока в Казахстане действует двухнедельный карантинный режим, который был введен с 5 июля.

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