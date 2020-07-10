В чемпионате Белоруссии новый случай коронавируса

Также сообщается, что под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды. Ранее из-за вспышки коронавируса в команде был перенесен матч брестского «Динамо» со «Слуцком» в высшей лиге. Также сообщалось о случаях заражения в «Городее» и «Смолевичах».