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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В чемпионате Белоруссии новый случай коронавируса

Как сообщает Football.by, у защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус. Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).

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Также сообщается, что под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды. Ранее из-за вспышки коронавируса в команде был перенесен матч брестского «Динамо» со «Слуцком» в высшей лиге. Также сообщалось о случаях заражения в «Городее» и «Смолевичах».

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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