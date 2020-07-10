В чемпионате Белоруссии новый случай коронавируса
Как сообщает Football.by, у защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус. Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).
Как сообщает Football.by, у защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус. Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).
Также сообщается, что под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды. Ранее
Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен