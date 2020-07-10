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00:41 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд

ТАСС, 10 июля. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2020

Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты «Манчестер Юнайтед» заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее такого результата добивались «Лестер» (2015/16) и «Кристал Пэлас» (2004/05).

Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов «Манчестер Юнайтед» младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду — 18 лет и 282 дня.

Футбол

Англия 2019/2020
Тур 35, 13.07.2020, 22:00

Манчестер Юнайтед-Саутгемптон-

Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил «Борнмут» (5:2), «Брайтон» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут «Саутгемптон», «Астон Вилла» днем ранее дома сыграет с клубом «Кристал Пэлас».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 58 очков, «Астон Вилла», серия без побед которой составляет также десять игр, идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 27 очков. От «Лестера», занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, «Манчестер Юнайтед» отстает на одно очко. Занимающий второе место «Манчестер Сити» по решению арбитражной палаты комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона (2020/21 и 2021/22) за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция не будет удовлетворена, то пятая команда по итогам чемпионата получит право сыграть в групповом раунде Лиге чемпионов вместо Лиги Европы.

В другом матче игрового дня «Борнмут» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 0:0, а «Эвертон» на своем поле разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).

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Астон Вилла
0:3
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 349.07.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитУле Гуннар Сульшер
Голы
Бруну Фернандеш27′
Мэйсон Гринвуд(Антони Марсьяль)45+5′
Поль Погба(Бруну Фернандеш)58′
Составы команд
29Пепе Рейна
1Давид де Хеа
3Нил Тэйлор
2Виктор Линделеф
15Эзри Конса
52′
5Харри Магуайр
30Кортни Хос
23Люк Шоу
40Тайрон Мингс
6Поль Погба
10Джек Грилиш
10Маркус Рэшфорд
17Махмуд Хассан Трезеге
29Аарон Ван-Биссака
40′66′
6Дуглас Луис
84′
53Брэндон Уильямс
36Индиана Вассилев
18Бруну Фернандеш
71′
7Джон Макгинн
59′
17Фред
87′
11Марвелус Накамба
81′
31Неманья Матич
45+3′66′
20Мбвана Саматта
59′
39Скотт Мактоминэй
39Кинан Дэвис
9Антони Марсьяль
79′
21Анвар Эль-Гази
58′
21Дэниэл Джеймс
14Конор Хурихэйн
26Мэйсон Гринвуд
79′
25Одион Игало
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)14
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
7Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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