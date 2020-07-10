«Манчестер Юнайтед» установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд
ТАСС, 10 июля. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
ТАСС, 10 июля. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты «Манчестер Юнайтед» заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской
Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов «Манчестер Юнайтед» младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду — 18 лет и 282 дня.
Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил «Борнмут» (5:2), «Брайтон» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут «Саутгемптон», «Астон Вилла» днем ранее дома сыграет с клубом «Кристал Пэлас».
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 58 очков, «Астон Вилла», серия без побед которой составляет также десять игр, идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 27 очков. От «Лестера», занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, «Манчестер Юнайтед» отстает на одно очко. Занимающий второе место «Манчестер Сити» по решению арбитражной палаты комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона (2020/21 и 2021/22) за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция не будет удовлетворена, то пятая команда по итогам чемпионата получит право сыграть в групповом раунде Лиге чемпионов вместо Лиги Европы.
В другом матче игрового дня «Борнмут» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 0:0, а «Эвертон» на своем поле разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1).
|Дин Смит
|Уле Гуннар Сульшер
|Бруну Фернандеш
|27′
|Мэйсон Гринвуд(Антони Марсьяль)
|45+5′
|Поль Погба(Бруну Фернандеш)
|58′
|29
|Пепе Рейна
|1
|Давид де Хеа
|3
|Нил Тэйлор
|2
|Виктор Линделеф
|15
|Эзри Конса
52′
|5
|Харри Магуайр
|30
|Кортни Хос
|23
|Люк Шоу
|40
|Тайрон Мингс
|6
|Поль Погба
|10
|Джек Грилиш
|10
|Маркус Рэшфорд
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|29
|Аарон Ван-Биссака
40′66′
|6
|Дуглас Луис
84′
|53
|Брэндон Уильямс
|36
|Индиана Вассилев
|18
|Бруну Фернандеш
71′
|7
|Джон Макгинн
59′
|17
|Фред
87′
|11
|Марвелус Накамба
81′
|31
|Неманья Матич
45+3′66′
|20
|Мбвана Саматта
59′
|39
|Скотт Мактоминэй
|39
|Кинан Дэвис
|9
|Антони Марсьяль
79′
|21
|Анвар Эль-Гази
58′
|21
|Дэниэл Джеймс
|14
|Конор Хурихэйн
|26
|Мэйсон Гринвуд
79′
|25
|Одион Игало
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)