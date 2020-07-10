«Манчестер Юнайтед» установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд

Источник: AFP 2020

Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты «Манчестер Юнайтед» заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее такого результата добивались «Лестер» (2015/16) и «Кристал Пэлас» (2004/05).

Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов «Манчестер Юнайтед» младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду — 18 лет и 282 дня.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 35, 13.07.2020, 22:00 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон -

Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил «Борнмут» (5:2), «Брайтон» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут «Саутгемптон», «Астон Вилла» днем ранее дома сыграет с клубом «Кристал Пэлас».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 58 очков, «Астон Вилла», серия без побед которой составляет также десять игр, идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 27 очков. От «Лестера», занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, «Манчестер Юнайтед» отстает на одно очко. Занимающий второе место «Манчестер Сити» по решению арбитражной палаты комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона (2020/21 и 2021/22) за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция не будет удовлетворена, то пятая команда по итогам чемпионата получит право сыграть в групповом раунде Лиге чемпионов вместо Лиги Европы.