«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Источник: AP 2020

В составе «Вероны» мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У «Интера» отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник «Вероны» Федерико Димарко.

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«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. «Верона» идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре «Интер» 13 июля дома примет «Торино». «Верона» днем ранее в гостях встретится с «Фиорентиной».

В другом матче игрового дня «Удинезе» в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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