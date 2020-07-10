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08:53 (мск), источник: ТАСС

«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 10 июля. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Вероной» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Источник: AP 2020

В составе «Вероны» мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У «Интера» отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник «Вероны» Федерико Димарко.

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«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. «Верона» идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре «Интер» 13 июля дома примет «Торино». «Верона» днем ранее в гостях встретится с «Фиорентиной».

В другом матче игрового дня «Удинезе» в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Верона
2:2
Первый тайм: 1:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 319.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричАнтонио Конте
Голы
Дарко Лазович(Федерико Димарко)2′
Антонио Кандрева49′
Мигел Велозу(Амир Ррахмани)86′
Федерико Димарко55′
Составы команд
1Марко Сильвестри
1Самир Ханданович
5Давиде Фараони
2Диего Годин
13Амир Ррахмани
6Стефан де Фрай
21Корай Гюнтер
37′
15Эшли Янг
65′
4Мигел Велозу
37Милан Шкриньяр
32Маттео Пессина
5Роберто Гальярдини
34Софьян Амрабат
45+2′
7Алексис Санчес
23Федерико Димарко
29′66′
87Антонио Кандрева
98Клод Аджапонг
20Борха Валеро
45+2′88′
24Мараш Кумбулла
84′
24Кристиан Эриксен
33Алан Эмпереур
77Марсело Брозович
70′
88Дарко Лазович
84′
8Матиас Весино
14Валерио Верре
9Ромелу Лукаку
77′
9Мариуш Стемпиньски
54′
10Лаутаро Мартинес
10Самуэль Ди Кармине
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)17
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые5
19Фолы12
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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