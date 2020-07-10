«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 10 июля. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Вероной» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 10 июля. Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Вероной» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе «Вероны» мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У «Интера» отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник «Вероны» Федерико Димарко.
«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. «Верона» идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре «Интер» 13 июля дома примет «Торино». «Верона» днем ранее в гостях встретится с «Фиорентиной».
В другом матче игрового дня «Удинезе» в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Иван Юрич
|Антонио Конте
|Дарко Лазович(Федерико Димарко)
|2′
|Антонио Кандрева
|49′
|Мигел Велозу(Амир Ррахмани)
|86′
|Федерико Димарко
|55′
|1
|Марко Сильвестри
|1
|Самир Ханданович
|5
|Давиде Фараони
|2
|Диего Годин
|13
|Амир Ррахмани
|6
|Стефан де Фрай
|21
|Корай Гюнтер
37′
|15
|Эшли Янг
65′
|4
|Мигел Велозу
|37
|Милан Шкриньяр
|32
|Маттео Пессина
|5
|Роберто Гальярдини
|34
|Софьян Амрабат
45+2′
|7
|Алексис Санчес
|23
|Федерико Димарко
29′66′
|87
|Антонио Кандрева
|98
|Клод Аджапонг
|20
|Борха Валеро
45+2′88′
|24
|Мараш Кумбулла
84′
|24
|Кристиан Эриксен
|33
|Алан Эмпереур
|77
|Марсело Брозович
70′
|88
|Дарко Лазович
84′
|8
|Матиас Весино
|14
|Валерио Верре
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Мариуш Стемпиньски
54′
|10
|Лаутаро Мартинес
|10
|Самуэль Ди Кармине
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)