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08:58 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 10 июля. «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (74). У проигравших отличился Андер Капа (28). Футболист «Атлетика» Дани Гарсия провел 200-й матч в чемпионатах Испании, из которых 198 он начинал в стартовом составе. 137 встреч на его счету в составе «Эйбара».

«Севилья» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, «Атлетик» потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут «Мальорку». «Атлетик» в этот же день на выезде сыграет с «Леванте».

В другом матче игрового дня «Мальорка» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 2:0. «Эйбар» дома сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Атлетик
1:2
Первый тайм: 1:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 359.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоХулен Лопетеги
Голы
Андер Капа28′
Эвер Банега69′
Мунир Эль-Хаддади(Эвер Банега)74′
Составы команд
1Унаи Симон
13Яссин Буну
3Унаи Нуньес
31′
12Жюль Кунде
4Иньиго Мартинес
16Гонсалес Хесус Навас
14Дани Гарсия
90+3′
20Диегу Карлос
16Микель Весга
23Серхио Регилон
10Гоньи Икер Муниаин
10Эвер Банега
44′
17Юри Берчиче
25′
17Неманья Гудель
24Микель Баленсиага
24Хоан Хордан
64′
21Андер Капа
79′
11Мунир Эль-Хаддади
19Перес Ибаи Гомес
5Лукас Окампос
65′89′
34Ойян Сансет
45′
22Франко Васкес
18Оскар Де Маркос
68′
14Хесус Хоакин Сусо
79′
9Иньяки Уильямс
78′
25Фернанду Режес
23Кенан Кодро
15Юссеф Эн-Несири
64′
11Иньиго Кордоба
79′
19Люк де Йонг
25Асьер Вильялибре
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)20
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
18Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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