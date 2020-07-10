«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 10 июля. «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 10 июля. «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир
«Севилья» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, «Атлетик» потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут «Мальорку». «Атлетик» в этот же день на выезде сыграет с «Леванте».
В другом матче игрового дня «Мальорка» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 2:0. «Эйбар» дома сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Гаиска Гаритано
|Хулен Лопетеги
|Андер Капа
|28′
|Эвер Банега
|69′
|Мунир Эль-Хаддади(Эвер Банега)
|74′
|1
|Унаи Симон
|13
|Яссин Буну
|3
|Унаи Нуньес
31′
|12
|Жюль Кунде
|4
|Иньиго Мартинес
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|14
|Дани Гарсия
90+3′
|20
|Диегу Карлос
|16
|Микель Весга
|23
|Серхио Регилон
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|10
|Эвер Банега
44′
|17
|Юри Берчиче
25′
|17
|Неманья Гудель
|24
|Микель Баленсиага
|24
|Хоан Хордан
64′
|21
|Андер Капа
79′
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|Перес Ибаи Гомес
|5
|Лукас Окампос
65′89′
|34
|Ойян Сансет
45′
|22
|Франко Васкес
|18
|Оскар Де Маркос
68′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
79′
|9
|Иньяки Уильямс
78′
|25
|Фернанду Режес
|23
|Кенан Кодро
|15
|Юссеф Эн-Несири
64′
|11
|Иньиго Кордоба
79′
|19
|Люк де Йонг
|25
|Асьер Вильялибре
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)