«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Эвер Банега (70-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (74). У проигравших отличился Андер Капа (28). Футболист «Атлетика» Дани Гарсия провел 200-й матч в чемпионатах Испании, из которых 198 он начинал в стартовом составе. 137 встреч на его счету в составе «Эйбара».

«Севилья» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, одержав шесть побед, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 63 очка, «Атлетик» потерпел второе подряд поражение и располагается на девятой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 12 июля примут «Мальорку». «Атлетик» в этот же день на выезде сыграет с «Леванте».

В другом матче игрового дня «Мальорка» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 2:0. «Эйбар» дома сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).