«Мидтьюллан» досрочно стал чемпионом Дании

Гости открыли счёт на 22-й минуте усилиями полузащитника Мохаммеда Дарами. На 63-й минуте нападающий хозяев Сори Каба сравнял счёт с пенальти. На 79-й минуте форвард «Мидтьюллана» вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте полузащитник Авер Мабиль закрепил победу хозяев.

Благодаря этому «Мидтьюллан» досрочно завоевал титул чемпиона Дании. Это уже третья победа команды в чемпионатах страны. Ранее им сделать это им удавалось в сезонах 2014/2015 и 2017/2018.