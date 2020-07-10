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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мидтьюллан» досрочно стал чемпионом Дании

В 32-м туре чемпионата Дании состоялся матч, в котором «Мидтьюллан» принимал «Копенгаген».

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Гости открыли счёт на 22-й минуте усилиями полузащитника Мохаммеда Дарами. На 63-й минуте нападающий хозяев Сори Каба сравнял счёт с пенальти. На 79-й минуте форвард «Мидтьюллана» вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте полузащитник Авер Мабиль закрепил победу хозяев.

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Благодаря этому «Мидтьюллан» досрочно завоевал титул чемпиона Дании. Это уже третья победа команды в чемпионатах страны. Ранее им сделать это им удавалось в сезонах 2014/2015 и 2017/2018.

«Копенгаген» на данный момент занимает вторую строчку в таблице чемпионата Дании, но впереди ещё четыре матча, и его может обойти отстающий на 4 очка «Орхус».

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